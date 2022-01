Preotul Vasile Ioana, despre tradiția cu „să nu te speli” de Bobotează: Doamne ferește! Nu am sfințit toată apă de la Apa Nova / video

Ne spălăm chiar și în zile de sărbătoare. Dumnezeu ne cere ca atunci să îngrijim mai cu râvnă de sufletul nostru, de cele duhovnicești, nu să ne neglijăm trupul, lăsându-l murdar.

Părintele Vasile Ioana a recomandat credincioșilor, astăzi, de Bobotează, să se spele. Sunt unii oameni care, conform tradiției de pe vremuri, cred că le merge rău dacă fac baie pe 6 ianuarie, de Bobotează.

„Tot apare întrebarea dacă avem voie astăzi să consumăm, pentru uzul casnic, apa de la chiuvetă? Categoric da. Astăzi, firea apelor s-a schimbat în har. Apa acum are o putere dumnezeiască. Dar dacă mâncăm după-amiază, nu înseamnă că nu mai spălăm vasele. Sau diseară nu înseamnă că nu îmi fac duș. Nu este în regulă să nu te speli opt zile. Dacă nu ne-am spăla opt zile, ar fi o mare problemă mâine la slujbă când vom ajunge. Ce vreau să zic este că noi am sfințit apa de aici, dar nu am sfințit toată apă de la Apa Nova, de la chiuveta de acasă. De aceea, puteți folosi apa liniștiți. Apa sfințită este agheasma în care s-a invocat harul Duhului Sfânt. Dar asta nu înseamnă să nu vă spălați opt zile, Doamne ferește!”, a spus Părintele Vasile Ioana.

VEZI ȘI: Gerul Bobotezei nu vine pe 6 ianuarie. Originea expresiei indică ziua când vremea se va schimba radical în România

Dacă analizăm originile expresiei "gerul Bobotezei", vedem că, de fapt, perioada la care se face referire este a doua parte a lunii ianuarie.

Calendar pe stil vechi

Expresia este de pe vremea când România avea calendarul pe stil vechi. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile față de calendarul oficial. Biserica Ortodoxă Română a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. Dacă înainte de acest an, Boboteaza se sărbătorea pe data de 19 ianuarie, după 1924 s-a decalat mai devreme, pe 6 ianuarie.

Adevăratul ger al Bobotezei abia de-acum încolo urmează

Așadar, dacă ne referim la adevăratul ger al Bobotezei, acesta va fi începând cu data de 19 ianuarie când, pe vremuri, cădea această sărbătoare. Și dacă ne uităm la ce spun meteorologii vedem că lucrurile sunt adevărate ținând cont de faptul că urmează temperaturi negative în perioada următoare.

Explicația expresiei "gerul Bobotezei" a fost dată de către scriitorul Dan Ciachir pentru DC News.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News