Data publicării:

Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău

Autor: Giorgiana Croitoru | Categorie: Politica
Inquam Photos/ Octav Ganea
Inquam Photos/ Octav Ganea

Prim-ministrul Ilie Bolojan, aflat în vizită în Republica Moldova, a fost primit sâmbătă dimineaţa, cu onoruri militare, de către omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău.

În cadrul ceremoniei oficiale au fost intonate imnurile celor două state.

După ceremonia cu onoruri militare, cei doi oficiali vor avea convorbiri bilaterale, urmate de declaraţii comune de presă, potrivit Agerpres.

În cursul dimineţii cei doi premieri au făcut şi un scurt tur al vămii Albiţa şi au vizitat punctele de lucru.

Ilie Bolojan efectuează sâmbătă o vizită de lucru în Republica Moldova, prima în calitate de prim-ministru al României.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, discuţiile de la Chişinău se vor concentra asupra principalelor teme şi proiecte de cooperare aflate pe agenda bilaterală, inclusiv proiectele finanţate de către România prin intermediul fondurilor nerambursabile, precum şi aspecte legate de integrarea europeană a Republicii Moldova.

În acest context, prim-ministrul Ilie Bolojan va reconfirma caracterul special al relaţiei bilaterale, bazate pe o prietenie sinceră şi o istorie comună, precum şi sprijinul ferm al României pentru avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precizează sursa citată.

Cei doi premieri vor fi prezenţi apoi la Festivalul Tezaur Naţional 2025, în satul Horeşti, raionul Ialoveni, după care se vor întâlni cu cetăţenii din regiune, la Casa de cultură din satul Bardar.

În cursul după-amiezii, premierul Ilie Bolojan va avea o întrevedere cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la sediul Preşedinţiei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Ilie Bolojan, primit de omologul moldovean, Dorin Recean, la sediul Guvernului de la Chişinău
23 aug 2025, 10:37
Când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Bolojan, anunț despre candidatul "redutabil" al PNL-ului
21 aug 2025, 23:16
Premierul Bolojan, nemulțumit de situația din coaliție: Înseamnă că acest Guvern este tot timpul cu mandatul pe masă
21 aug 2025, 23:19
Răsturnare de situație! Toni Neacșu afirmă că, de fapt, NU se va interzice cumulul pensie-salariu la stat
20 aug 2025, 21:22
ANAF vrea să știe câte sarmale mâncăm la nunți și botezuri. Ce detalii cere restaurantelor
20 aug 2025, 19:34
România trimite pompieri din cadrul IGSU în Spania pentru combaterea incendiilor devastatoare din țara iberică
20 aug 2025, 18:22
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Ministerul Muncii propune schimbări privind detaşările şi transferurile funcţionarilor publici
19 aug 2025, 23:43
Guvernul Bolojan, față-n față cu un blocaj total și proteste, din cauza Pachetului 2. Bogdan Chirieac: I-au ars efectiv/ Ei sunt oaia neagră
19 aug 2025, 22:29
PNL a decis dacă susţine pachetul 2 de măsuri, prin asumarea răspunderii Guvernului Bolojan
19 aug 2025, 17:17
Noi modificări pentru pensie, la Pilonul II. Executivul face un pas în spate
18 aug 2025, 16:29
Ce se întâmplă cu vizele spre America. Țoiu, de la Externe: Suntem într-un loc mult mai bun
17 aug 2025, 23:45
Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Anunțul Ministerului Sănătății
16 aug 2025, 19:22
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Grilă de despăgubiri pentru românii cărora comuniștii le-au luat casele. Se modifică procedura, prin ordonanță
08 aug 2025, 23:40
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Cele mai noi știri
acum 1 ora 5 minute
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
acum 1 ora 7 minute
Ivana Mladenović, câștigătoarea premiului pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul românesc „Sorella di Clausura”
acum 1 ora 9 minute
Programul ACTUALIZAT al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
acum 1 ora 21 minute
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
acum 1 ora 36 minute
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
acum 1 ora 44 minute
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
acum 2 ore 14 minute
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
acum 3 ore 10 minute
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
Cele mai citite știri
pe 22 August 2025
Alertă de călătorie în Bulgaria și pentru românii care vor să ajungă în Grecia sau Turcia
pe 22 August 2025
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
pe 22 August 2025
S-a aflat! De ce a venit la AEP o delegație a Statelor Unite ale Americii după alegerile din România
pe 22 August 2025
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
pe 22 August 2025
Dacă nu se mai nasc mulți copii și inteligența artificială ne fură joburile, cine ne va plăti pensiile? Coșea: În ce să investim pentru a avea o bătrânețe liniștită
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel