Prefectul de Timiș: Există o 'mafie' a înmatriculărilor auto. 30% din programările online sunt fictive

Mihai Ritivoiu a subliniat că intenţionează să discute problema, la Bucureşti, cu şeful Direcţiei Naţionale a Serviciului de Permise.

„Există o problemă a programărilor fictive făcute de 'mafia înmatriculărilor de maşini.”

„Aproximativ 30% din programările făcute online sunt fictive. 50 de programări pe zi nu se întâmplă, iar funcţionarii stau la ghişee şi nu au de lucru. Am investigat, am scos date din sistem şi am aflat că există firme cu nume fictiv care îşi fac programări cu aceeaşi serie de şasiu, modificând doar ultima cifră şi blocând zilnic, pe o lună şi ceva în faţă, aceste înmatriculări online.

„Se creează astfel o presiune artificială şi o psihoză că sunt cozi şi trebuie să se aştepte zeci de zile. Aşa că oamenii apelează la astfel de firme, unde plătesc taxa de urgenţă. Noaptea, când nu e trafic pe site, firma anulează o programare fictivă şi introduce alta pentru a doua zi, a unui client căruia îi rezolvă maşina”, a detaliat Mihai Ritivoiu.

Prefectul a menţionat că, în mod normal, programările online sunt un semn de civilizaţie, de respect pentru timpul tuturor şi acest sistem ar trebui să ajute pe toată lumea, dar în situaţia actuală este mai util pentru cetăţean să meargă direct la ghişeu, ca în urmă cu 15 ani, să ia un bon de ordine şi să-şi rezolve problema în aceeaşi zi.

Ritivoiu a mai anunţat că a desemnat un nou şef împuternicit la Serviciul de înmatriculări, pe inspector-şef Marius Bogdan Cotuna, transferat de la Serviciul Rutier al Poliţiei Timiş, notează Agerpres.

