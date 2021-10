Prăpăd în Sectorul 1. Burduja, despre Clotilde Armand: E cu adevărat știrea bombă a zilei

”Sectorul 1 are cea mai mare rată de infectare din țară, un nivel record de la debutul pandemiei: 13,20 la mie (din datele oficiale, dar probabil că neoficial sunt mult mai mulți), iar primarul Clotilde Armand ignoră complet acest subiect. Cu 59 de școli și grădinițe (din 77) cu zeci de clase în online, din cauza pandemiei de COVID-19, spitale arhipline, oameni care nu au acces la servicii medicale și presiune socială la cote alarmante, primarul sectorului 1 trăiește într-o realitate complet paralelă, în care pandemia nu există.

Primăriile au responsabilități de coordonare și promovare a campaniei de vaccinare, precum și de asigurare a tuturor materialelor necesare în școli și toate instituțiile subordonate sau afiliate primăriei: materiale de igienă, măști, dezinfectanți etc. Ce a făcut Clotilde Armand din toate aceste lucruri? NIMIC. ZERO.

Un alt aspect extrem de important vizează Comitetul Local pentru Situații de Urgență Sector 1

Știți de câte ori s-a întrunit acest comitet în ultimul an, pe probleme de pandemie? NICI MĂCAR O SINGURĂ DATĂ. Aceasta este cu adevărat știrea bombă a zilei de azi. Singurele ședințe convocate au fost legate de starea de alertă din sector pe problema salubrității, atât. Pandemia nu există în sectorul 1 pentru acest comitet condus de doamna Armand. Nu este oare o situație urgentă faptul că rata de infectare cu COVID-19 crește alarmant, de la zi la zi, în comunitatea noastră? Teoretic, da. În realitatea paralelă a primarului Armand, e clar că nu”, a transmis PNL Sector 1.

„Singurul mod prin care primarul Sectorului 1 a părut interesat de pandemie a fost când a încercat să șantajeze consilierii locali să îi voteze proiectul de rectificare bugetară motivând că alocă bani pentru centrul de vaccinare de la Romexpo. Tacticile împrumutate de la PSD nu impresionează pe nimeni, așa că nu am cedat șantajului, ci am propus un amendament prin care se alocau direct bani centrului de vaccinare, fără să fie nevoie să girăm toate proiectele îndoielnice din rectificare. Surpriză! Noua coaliție USR-PSD funcționează perfect și la Sectorul 1, nu doar în Parlament, așa că amendamentul nostru a fost respins! Nu am văzut în sectorul 1 nici măcar un singur demers de promovare a vaccinării, în școli sau în instituții, de informare sau de încurajare a prevenției. Pur și simplu pandemia nu există pentru acest primar complet decuplat de la realitățile sociale și de la vremurile pe care le trăim”, a declarat Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.

Adrian Oianu, consilier local PNL Sector 1:

„Pentru Clotilde Armand nu există pandemie. Și dovadă stau toate declarațiile ei publice, toate postările, interviurile și intervențiile din ședințele de Consiliul Local. E mult mai important să plombăm trei băncuțe și două leagăne prin câteva locuri de joacă, decât faptul că zeci de școli de prestigiu din sector au trecut în online și că avem cea mai mare rată de infectare la mia de locuitori din toată țara, de la debutul pandemiei. În calitate de președinte al Comisiei de sănătate din cadrul Consiliului Local, voi suna personal directorii spitalelor din Sectorul 1 pentru a mă asigura că primesc tot sprijinul de la Primărie. În caz contrar, voi propune în următoarea ședință de CL asigurarea fondurilor necesare”, a declarat Adrian Oianu, consilier local PNL Sector 1.

Consilierii PNL se vor asigura că școlile și spitalele din sectorul 1 primesc toate resursele necesare pentru gestionarea valului 4 și că primăria de sector se implică prin toate instrumentele legale disponibile. Deși aceste lucruri sunt, în mod evident, atribuții ale executivului, nu vom aștepta să se trezească primarul la realitate. Ar fi, cu siguranță, prea târziu, se mai arată în comunicatul PNL.