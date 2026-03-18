PPC Energie lansează noua ofertă cu tarif dinamic PPC Ore Smart +, cu prețuri reduse la energie atât în week-end cât și pe timp de noapte 

PPC Energie vine cu prețuri sub 1 leu/kWh în noua ofertă PPC Ore Smart +, singurul contract de energie electrică cu tarif dinamic din România. Clienții PPC Energie vor putea beneficia de cel mai mic preț oferit de companie în toate weekend-urile de peste an și în orele de noapte. În plus, tariful este disponibil și în timpul zilei în perioada martie-octombrie.

Tariful dinamic încurajează consumul în perioadele în care energia are un preț redus, oferind astfel posibilitatea de a optimiza costurile lunare. Noul contract extinde intervalele orare cu preț redus pe tot parcursul anului: în fiecare noapte, de luni până vineri, între 00:00 și 05:59; pe tot parcursul weekendului, de sâmbătă, ora 00:00 până duminică, ora 23:59; precum și zilnic, în perioada 1 martie–31 octombrie, între orele 11:00 și 14:59. Oferta este destinată clienților casnici care au instalate contoare inteligente.

„Cu PPC Ore Smart +, ne-am dorit să oferim clienților mai multă libertate în a beneficia de prețuri reduse. Am păstrat intervalul care a făcut din Ore Smart o ofertă avantajoasă în primul rând și am extins beneficiile pe întreaga perioadă a anului. Noul Ore Smart + vine cu intervale orare extinse, care aduc un bonus de confort clienților care doresc să își optimizeze consumul de energie electrică pe tot parcursul anului. Este singura ofertă de acest fel din România și propune nu doar prețuri avantajoase, ci și cea mai curată energie, ca urmare a ponderii ridicate din surse regenerabile”, a declarat Ionuț Dună, Director General PPC Energie.

Oferta este disponibilă clienților pentru care operatorul de distribuție a instalat un contor inteligent capabil să măsoare consumul pe intervale orare. Clienții care doresc să afle dacă locul lor de consum este echipat în prezent cu un sistem de contorizare inteligentă sunt încurajați să contacteze operatorul de distribuție din zona geografică aferentă.

Noile intervale orare Smart introduse de către PPC Ore Smart +

Oferta asigură un preț al energiei active de 0,348 lei/kWh în fiecare noapte între orele 00:00–05:59, de sâmbătă, ora 00:00 și până duminică, ora 23:59; precum și în perioada 1 martie - 31 octombrie, zilnic în intervalul orar 11:00–14:59. În afara acestor intervale, prețul standard al energiei active conform ofertei este de 0,823 lei/kWh.

Pentru un consumator rezidențial din București, prețul final cu toate taxele incluse în intervalele Smart este de 0,98 lei/kWh, în timp ce în afara intervalelor prețul standard final, cu toate taxele incluse este de 1,56 lei/kWh.

De exemplu, un client casnic cu un consum mediu lunar de 300 kWh poate ajunge la economii estimate de 580 de lei pe an, dacă mută 75 kWh din consumul lunar în intervalele cu tarif redus. Economiile pot varia în funcție de profilul de consum și de procentul de energie utilizat în aceste intervale. Utilizatorii de mașini electrice ar putea obține beneficii substanțial mai ridicate.

Mai multe detalii despre prețurile aplicabile pentru PPC Ore Smart + sunt disponibile aici.

PPC Ore Smart + este o opțiune potrivită pentru persoanele care lucrează de acasă sau care pot programa utilizarea aparatelor electrocasnice precum mașinile de spălat, cuptorul electric, aparatele de aer condiționat, inclusiv încărcarea unui vehicul electric în perioadele din zi în care prețul energiei este redus. Programarea consumului în aceste intervale coincide și cu orele în care ponderea energiei din surse regenerabile este mai mare, ceea ce duce la un impact mai redus asupra mediului.

Clienții care au contoare inteligente integrate în sistemul de măsurare inteligentă (SMI) nu mai trebuie să își transmită indexul, iar facturile reflectă consumul real. Instalarea acestor contoare este realizată de operatorul de distribuție din fiecare zonă, conform calendarului aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Mai multe detalii despre oferta comercială PPC Ore Smart + pot fi regăsite pe www.ppcenergy.ro.

PPC Energie este furnizorul de energie electrică și gaze naturale dedicat în a răspunde nevoilor clientului de astăzi, preocupat de economisirea energiei, eficiență și sustenabilitate. Cu o bază de aproximativ 3 milioane de clienți casnici, companii și instituții din toată țara și o rețea de aproximativ 80 de magazine moderne, portofoliul PPC Energie cuprinde produse și servicii cu valoare adăugată care oferă clienților confort și siguranță.