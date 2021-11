Povestea unei femei din Marea Britanie care a plecat în Siria pentru a adera la ISIS

O femeie din Marea Britanie a vorbit despre motivul pentru care regretă decizia ei de a se alătura ISIS. Tareena Shakil, din Burton upon Trent, și-a luat fiul cel mic cu ea când a călătorit în Siria pentru a se alătura organizației teroriste în 2016, scrie Lad Bible.



Doi ani mai târziu s-a întors în Marea Britanie și a devenit prima femeie care a fost arestată și condamnată pentru aderarea la Statului Islamic. La acea vreme, judecătorul spunea că aceasta a plecat în Siria pentru a ajuta la formarea tinerilor „luptători”. Ea a fost apoi condamnată la șase ani de închisoare în urma unei audieri la Curtea Coroanei din Birmingham și a fost găsită vinovată de încurajarea terorismului pe rețelele de socializare. În prezent, Tareena Shakil spune că regretă decizia luată în trecut și mărturisește că nu ar repeta-o, ea fiind deradicalizată de Fundația Active Change din East London.

Într-un interviu pentru documentarul „Tareena: Returns from ISIS”, în care este prezentată experiența sa, aceasta spune: „Nu sunt mândră atunci când privesc în spate. Dacă aș putea să dau timpul înapoi, m-aș fi dus în vacanță în Turcia. Eram conștientă de lucrurile oribile care se întâmplă în acel loc și, totuși, am decis să plec, dar nu singură, ci împreună cu copilul meu...îmi dau seama că este greu pentru oameni să înțeleagă. E foarte ușor să spui că am făcut asta, am făcut aia, însă nimeni nu știe prin ce am trecut”.

Cât despre fiul ei, femeia spune că acesta nu vrea să mai aibă legătură cu ea: „Îl sărutam, el se ștergea. Am trecut de la o relație cu adevărat bună la asta”.

S-a întors în Siria după 36 de ani. Ruda președintelui al-Assad a revenit în țară

Unchiul preşedintelui sirian Bashar al-Assad s-a întors la Damasc după 36 de ani de exil forţat în Franţa unde a fost condamnat în urmă cu o lună la patru ani de închisoare pentru spălare de bani şi deturnare de fonduri, a informat vineri presa proguvernamentală, notează AFP, citat de Agerpres.



În vârstă de 84 de ani, Rifaat al-Assad, care se prezintă ca un opozant al nepotului său Bashar al-Assad, şi-a părăsit ţara natală în 1984, după o tentativă eşuată de lovitură de stat împotriva fratelui său Hafez, care a condus Siria înainte ca fiul său Bashar să îi urmeze la putere în 2000. Vezi mai mult AICI.