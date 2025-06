PNL strigă la PNL: „Faceți ceva!” / Începând cu 1 iulie 2025, facturile românilor vor crește peste 60%

Virgil Popescu spune că în contextul în care Hidroelectrica vrea să scumpească energia cu peste 60% pentru români, Ministerul Energiei are obligația să intervină”.

Începând cu 1 iulie 2025, odată cu eliminarea plafonării prețurilor, Hidroelectrica intenționează să majoreze tariful pentru consumatorii casnici de la 280 lei/MWh la 453 lei/MWh. Asta înseamnă o creștere de peste 60%.

Ce înseamnă acest lucru? Milioane de gospodării afectate direct. Un șoc pentru întreaga piață de energie.

Un precedent periculos: ceilalți furnizori pot urma exemplul, chiar și fără justificare economică. Când eram ministru al Energiei, am luat următoarele decizii pentru a tempera creșterea prețurilor: Am mandatat reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor companiei – companie în care statul deține 80% – să adopte un preț accesibil pentru populație. Am demonstrat că se poate avea un preț corect pentru români și în același timp un profit solid pentru companie, care este listată pe bursă. Am echilibrat interesele economice cu responsabilitatea socială – exact ce trebuie făcut și acum!

Cifrele spun totul:

Profitul net al Hidroelectrica în 2023 a fost de 6,3 miliarde lei

Profitul net în 2024 (în an cu producție scăzută) a fost de 4,12 miliarde lei

Prețul energiei active în acești ani: între 250 – 280 lei/MWh

Deci compania este deja extrem de profitabilă. Și totuși, în loc să continue pe acest model echilibrat, Hidroelectrica alege acum maximizarea profitului, pe spatele populației.

Solicit public Ministerului Energiei să intervină FERM și URGENT:

Să analizeze impactul social al deciziei Hidroelectrica asupra consumatorilor vulnerabili. Să mandateze reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor companiei să revizuiască strategia comercială în așa fel încât Hidroelectrica să devină un market maker real, nu doar pe hârtie Să restabilească echilibrul între profit și responsabilitate publică.

Hidroelectrica este o companie de interes național, iar statul are datoria să protejeze cetățenii. Energia nu este doar o marfă. Este un bun public. Este un pilon de stabilitate națională. Statul are toate pârghiile – trebuie doar să le folosească.

