Data actualizării: 10:00 06 Oct 2025 | Data publicării: 09:15 06 Oct 2025

Planul secret al lui Putin, dejucat de un fost agent britanic: Nu e vorba doar de a păcăli un soldat sau un spion, ci întreaga lume
Autor: Tiberiu Vasile

putin-zelenski-intalnire_76154000 Foto: Agerpres
 

Un fost spion britanic avertizează că președintele Rusiei, Vladimir Putin, folosește tactici de diversiune pentru a induce în eroare Occidentul, în timp ce Kremlinul își consolidează pozițiile pe alte fronturi strategice.

Președintele rus Vladimir Putin a escaladat în ultimele săptămâni o serie de provocări menite să testeze reacțiile NATO și rezistența aliaților occidentali, folosind incursiuni aeriene, apariții misterioase ale dronelor şi o rețetă de dezinformare care, spun analiștii, urmărește să distragă atenția de la frontul din Ucraina.

Analiza fostului ofițer britanic de informații Philip Ingram, prezentată în emisiunea Battle Plans Exposed la The Sun, pune în lumină o tactică deliberată de oboseală şi confuzie: “Este un joc de-a găinile, dar jucat la scară globală”. Ingram explică că scopul Kremlinului pare a fi forțarea Occidentului să consume timp, bani și resurse reacționând la fiecare provocare, în loc să se concentreze pe sprijinul pentru Ucraina: „În timp ce noi ne uităm spre cer, Kremlinul sapă tranșee în altă parte.”

"Este o strategie veche – să negi ceea ce este evident, să creezi haos și să semeni neîncredere"

Incidentelor reale, de la intrarea unor avioane de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian pentru aproape 12 minute până la detectarea unor drone deasupra unor aeroporturi din Danemarca şi alte incursiuni raportate în Norvegia, Polonia şi România, li se adaugă semnale despre tentative de sabotaj asupra infrastructurii de transport.

În unele cazuri, autoritățile au fost nevoite să închidă temporar piste sau să redirecționeze zboruri; presa rusă cataloghează aceste relatări drept „știri false”, într-o campanie de respingere şi contradicții care intensifică neîncrederea publică. „Este o strategie veche – să negi ceea ce este evident, să creezi haos și să semeni neîncredere”, spune Ingram.

"Zidul de drone" și răspunsul aliaților

Răspunsul european include consolidarea apărării civile şi dezvoltarea unor sisteme anti-dronă - conceptul, denumit în presă „zidul de drone”, urmărește să reducă costurile şi riscurile ridicării în aer a unor avioane de vânătoare pentru incidente relativ minore.

Țările NATO şi instituțiile europene caută soluții tehnologice şi procedurale care să le permită să detecteze, să urmărească şi să neutralizeze aparatele neautorizate fără a escalada militar.

"Un soldat modern nu mai luptă doar împotriva unui inamic în carne și oase"

Pe lângă provocările fizice, Ingram avertizează asupra unui război al iluziei: „Putin folosește fumul și oglinzile – strategii de manipulare, nu doar în câmpul de luptă, ci și în mintea adversarului”.

Tactici precum folosirea războiului electronic pentru a crea „bule false” de semnal GPS, avioane pictate ori echipamente simulate (tancuri gonflabile) sunt, potrivit expertului, menite să confuzeze, să încetinească deciziile şi să pună la încercare capacitatea de reacţie. „E un câmp minat digital, invizibil, care poate opri cele mai inteligente arme ucrainene înainte să-și atingă ținta. Un soldat modern nu mai luptă doar împotriva unui inamic în carne și oase. De multe ori, dușmanul este o umbră creată de tehnologie.

"Nu e vorba doar de a păcăli un soldat sau un spion – ci întreaga lume"

Ingram contestualizează această abordare drept o versiune modernă a operelor de înşelăciune militare clasice: „Toate războaiele sunt înșelăciuni, toate înșelăciunile sunt războaie”. În opinia sa, pe lângă forța convențională, Moscova a integrat dezinformarea, operaţiunile sub steag fals şi alte manevre în centrul doctrinei sale, menite să modeleze percepțiile internaționale și să justifice acțiunile agresive. „Nu e vorba doar de a păcăli un soldat sau un spion – ci întreaga lume”, subliniază fostul ofițer britanic.

Concluzia analistului este foarte limpede pentru aliați: Putin folosește un joc pe termen lung, în care efortul este mai degrabă psihologic şi logistic decât pur tactic. „Este o cursă a iluziilor. Iar cine clipește primul, pierde”, a conchis el, potrivit The Sun.

vladimir putin
rusia
spion
marea britanie
razboi
razboi ucraina
strategie
minciuna
