Piaţa mondială de smartphone-uri continuă să scadă din cauza problemelor economice

Potrivit firmei de cercetare de piaţă Canalys, livrările globale de smartphone-uri s-au redus cu 9% în perioada iulie-septembrie, continuând o tendinţă de scădere care s-a manifestat pe tot parcursul anului 2022. Analiştii de la Canalys adaugă că este posibil ca această tendinţă de scădere să continue pentru încă nouă luni.



Majorarea dobânzilor şi creşterea preţurilor la energie au afectat apetitul consumatorilor în acest an, iar încetinirea economiei chineze şi carantinele introduse în contextul Covid-19 au jucat un rol crucial în diminuare vânzărilor de smartphone-uri. Producătorii chinezi precum Xiaomi Corp., Vivo şi Oppo au înregistrat scăderi de două cifre ale vânzărilor în acest an, şi doar vânzările de telefoane iPhone au rezistat.



Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co., care nu are o prezenţă semnificativă în China, şi-a păstrat poziţia de lider mondial pe piaţa de smartphone-uri, cu o cotă de 22%, graţie reducerilor de preţuri şi promoţiilor importante. Numărul doi mondial, Apple, al cărui model iPhone 14 a fost lansat în luna septembrie, a reuşit să îşi majoreze cota de piaţă până la 18%, în timp ce producătorii chinezi Oppo şi Vivo au pierdut teren pe piaţa mondială comparativ cu trimestrul al treilea al anului trecut.



"Pe măsură ce ne apropiem de sezonul sărbătorilor de sfârşit de an, consumatorii care au amânat achiziţiile vor aştepta reduceri semnificative de preţuri precum şi promoţii la pachet. Comparativ cu perioada puternică înregistrată la finele anului trecut, ne aşteptăm la vânzări mai mici în acest an", a spus analistul Canalys, Sanyam Chaurasia.



Chiar dacă Apple a fost principalul producător de smartphone-uri care şi-a majorat cota de piaţă în trimestrul al treilea, grupul american a decis să renunţe la planurile anterioare vizând majorarea producţiei de telefoane din seria iPhone 14, a dezvăluit Bloomberg News.

Compania Apple este obligată să plătească 20 de milioane de dolari, după ce a vândut telefoane fără încărcătoare, transmite Agerpres. Decizia îi aparține unui judecător din Sao Paul, Brazilia, informează vineri AFP şi EFE.



Judecătorul Caramuru Afonso Francisco de la Curtea Regională de Justiţie din Sao Paulo a condamnat Apple pentru "practică abuzivă" argumentând că, prin vânzarea modelelor sale de iPhone 12 şi 13 fără încărcător, compania californiană "a condiţionat achiziţionarea unui produs pentru ca un altul să poată funcţiona". Tribunalul a fost sesizat de Asociaţia braziliană a consumatorilor (ABMCC).



Această decizie vine în urma unei amenzi de 2,5 milioane de dolari deja aplicată în septembrie din aceleaşi motive de către serviciul pentru protecţia consumatorilor din cadrul Departamentului de Justiţie, care a interzis vânzarea acestor modele fără încărcător.

Apple a indicat, prin biroul său de presă, că va face recurs la o instanţă superioară împotriva hotărârii date de judecător, precizând că decizia sa de a nu include încărcătoare împreună cu dispozitivele vândute se aliniază angajamentelor de mediu luate, care vizează reducerea deşeurilor electronice şi a reziduurilor nocive, citează Agerpres.



Apple a încetat să includă un încărcător în octombrie 2020, odată cu lansarea iPhone 12, invocând un "angajament faţă de mediu". Judecătorul a dispus în continuare companiei din California să furnizeze încărcătoare consumatorilor care au achiziţionat modelelor sale de iPhone 12 şi 13 în ultimii doi ani şi, de acum înainte, să includă încărcătoare la vânzarea tuturor modelelor sale.



În Europa, Parlamentul European şi-a dat săptămâna trecută acordul final pentru introducerea, până la sfârşitul anului 2024, a unui încărcător universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, spre nemulţumirea Apple, principalul oponent al unei astfel de legislaţii de pionierat în lume care va obliga compania să îşi modifice toţi conectorii.

