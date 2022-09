Petrolul, sub 80 de dolari, pentru prima dată din ianuarie

Petrolul s-a îndreptat spre cea mai lungă serie de pierderi săptămânale din acest an, în condițiile în care băncile centrale din întreaga lume au intensificat lupta împotriva inflației, în detrimentul creșterii economice, potrivit datelor Bloomberg.

West Texas Intermediate a coborât vineri sub 80 de dolari pe baril pentru prima dată din ianuarie și era pe cale să înregistreze a patra scădere săptămânală consecutivă. Rezerva Federală a transmis săptămâna aceasta cel mai clar semnal de până acum că este dispusă să tolereze o recesiune în SUA ca monedă de schimb pentru a recâștiga controlul asupra inflației, în timp ce Marea Britanie, Norvegia și Africa de Sud au majorat, de asemenea, ratele. „Temerile legate de o aterizare dură pentru economia americană și pentru întreaga economie globală își fac loc în sistem”, a declarat John Kilduff, partener fondator la Again Capital. Folosirea ratelor dobânzilor ca „un ciocan în economia globală” ar putea reduce activitatea economică și „de aceea vedeți căderea”.

Aceasta plasează țițeiul pe drumul spre prima pierdere trimestrială din ultimii peste doi ani. Prețurile sunt, de asemenea, împinse în jos de un dolar în creștere – cu indicele Bloomberg Dollar Spot Index urcând vineri la un nivel record – ceea ce face ca mărfurile cotate în această monedă să fie mai scumpe pentru investitori, notează Economedia. Dacă țițeiul va scădea în continuare, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol ar putea fi forțată să reducă producția, a declarat ministrul nigerian al petrolului, Timipre Sylva. Grupul și aliații săi au convenit la începutul acestei luni asupra primei reduceri a ofertei din mai bine de un an. Ar putea exista și mai multe turbulențe în viitor, cu o iminentă interdicție a Uniunii Europene asupra petrolului rusesc. Separat, statele membre se grăbesc, de asemenea, să încheie un acord politic în câteva săptămâni care să impună un plafon de preț pentru petrolul rusesc. Demersul a luat amploare după ce președintele Vladimir Putin a anunțat săptămâna aceasta o mobilizare a trupelor, intensificând războiul din Ucraina.

Scăderea prețurilor este evidentă pe toate piețele petroliere. Contractele futures pentru benzină au scăzut cu peste 6%, în ciuda faptului că prețurile cu amănuntul au crescut după 98 de zile de scăderi consecutive. Unele dintre cele mai mari bănci din lume prognozează, totuși, o revenire a prețurilor din cauza stocurilor scăzute și a cererii susținute, în ciuda îngrijorărilor legate de recesiune. JPMorgan Chase & Co. estimează că petrolul Brent va ajunge la 101 dolari pe baril în ultimul trimestru din 2022, în timp ce Goldman Sachs Group Inc. vede 125 de dolari. „Va fi un ultim trimestru foarte, foarte volatil”, a declarat Amrita Sen, analist-șef pentru petrol la Energy Aspects Ltd., într-un interviu acordat televiziunii Bloomberg. Există „prea mulți factori diferiți și contradictorii care determină prețurile în acest moment”, a adăugat ea.

