Peste un milion de persoane sunt aşteptate la o liturghie celebrată de papa Leon al XIV-lea

În capitala Camerunului, Yaoundé, şi apoi în Bamenda, epicentrul unui conflict separatist sângeros în nord-vestul anglofon, papa american a renunţat la reţinerea obişnuită, adoptând o atitudine mai fermă, la câteva zile după ce a fost dur criticat de preşedintele american Donald Trump.

La Douala, capitala economică a ţării, mii de credincioşi au început să se adune încă de joi seară pentru a ocupa un loc pe esplanada stadionului Japoma, unde liturghia în aer liber oficiată de papa începe la ora locală 11:00 (10:00 GMT). Sunt aşteptaţi pentru un milion de credincioşi, potrivit autorităţilor cameruneze.

De la sosirea sa miercuri în această ţară, liderul Bisericii catolice a fost întâmpinat cu entuziasm de mulţime, iar cele câteva mii de credincioşi prezenţi de-a lungul traseului au cântat, dansat şi ovaţionat, în sunet de instrumente de percuţie şi de vuvuzele.

Discursurile papei sunt marcate de o puternică notă socială

Joi, a denunţat răul venit din exterior, provocat de cei care, în numele profitului, continuă să cucerească continentul african pentru a-l exploata şi jefui.

Camerunul dispune de resurse abundente - petrol, lemn preţios, cacao, cafea, bumbac -, dar şi de vaste zăcăminte miniere care atrag de mai multe decenii grupuri din străinătate şi elite locale.

Omenirea este pe cale de a fi devastată de o mână de tirani, dar este ţinută unită de o mulţime de fraţi şi de surori, a subliniat papa pe când se afla la Bamenda, cel mai mare oraş din regiunea anglofonă (nord-vest), marcată de un conflict care opune forţe guvernamentale şi grupuri separatiste înarmate.

Cei care vă jefuiesc pământul de resurse investesc în general o mare parte din profituri în arme, într-o spirală de destabilizare şi de moarte fără sfârşit, a deplâns el.

"Artizani ai păcii"

Circa 37% dintre cei circa 30 de milioane de locuitori ai Camerunului sunt catolici, iar Biserica administrează o vastă reţea de spitale, şcoli şi opere de caritate, un instrument de influenţă pe care Sfântul Scaun doreşte să-l consolideze.

Situat pe malurile Golfului Guineei, Douala, un oraş cu aproape cinci milioane de locuitori, este unul din principalele porturi din Africa centrală.

Oraşul a fost devastat în toamna trecută în urma manifestaţiilor reprimate sângeros care au urmat realegerii foarte contestate, pentru un al optulea mandat, a preşedintelui Paul Biya, de 93 de ani, aflat la putere din 1982.

Ca şi în alte multe oraşe din ţară, au avut loc ciocniri între manifestaţi şi forţele de securitate după realegerea preşedintelui, martorii afirmând că în anumite cartiere s-au tras gloanţe reale. Guvernul a recunoscut mai multe zeci de morţi fără să furnizeze un bilanţ exact.

Anicet Ekane, liderul opoziţiei cameruneze şi figură a stângii naţionaliste, a murit în închisoare la începutul lunii decembrie la Yaoundé după ce a fost arestat la sfârşitul lui octombrie la Douala alături de alţi responsabili care au susţinut revendicarea victoriei lui Issa Tchiroma Bakary la alegerile prezidenţiale.

Bakary, „preşedintele legitim, se află în exil în Gambia

„Ţara noastră a trecut prin numeroase crize, unele dintre ele sunt în curs de desfăşurare. Fructul pe care îl vom culege din această vizită este de a ne angaja ca artizani ai păcii”, a declarat arhiepiscopul de Douala, Samuel Kleda, una dintre cele mai critice voci ale puterii în sânul clericilor.

După liturghie, papa este aşteptat la spitalul catolic Saint-Paul din Douala, urmând apoi să revină la Yaoundé, unde va ţine un discurs în faţa mediului universitar. Suveranul pontif îşi va încheia voiajul în Camerun cu o slujbă oficiată sâmbătă dimineaţă.

Miercuri, la sosirea în această ţară, papa american a rostit un discurs de o fermitate rară, lansând un apel pentru ”ruperea lanţurilor corupţiei” în faţa autorităţilor şi preşedintelui Paul Biya.

Înainte de sosirea în Camerun, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din lumea întreagă a efectuat o vizită istorică în Algeria. Îşi va continua turneul african, un periplu de 18.000 de kilometri cu o agendă foarte încărcată, în Angola şi în Guineea Ecuatorială până pe 23 aprilie.