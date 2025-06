Peste 3 milioane de români primesc bani de la stat pentru facturile la lumină. Cine și cum poate beneficia de voucher

Aproximativ 3,5 milioane de gospodării vor beneficia de voucherul pentru energie care se va aplica de la 1 iulie şi care ar putea fi în valoare de 36 de lei sau 72 de lei, potrivit preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, George Sergiu Niculescu.



”Din analizele care s-au făcut la nivelul Ministerului Muncii şi Ministerului Energiei, la care a participat şi Autoritatea de Reglementare (...) a reieşit faptul că aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România vor beneficia de acest voucher pentru energie care se va aplică începând cu 1 iulie. S-au luat în considerare veniturile pe cap de familie, de gospodărie, şi au fost determinate aceste locuri de consum, aşa cum vă spuneam, aproximativ 3,5 milioane de locuri de consum vor fi protejate şi după data de 1 iulie”, a spus Niculescu la B1 TV.



El a precizat că limita de venit va fi de aproximativ 2.700 de lei de persoană şi că sunt în continuare discuţii legate de valoarea voucherului.

Președintele ANRE a mai precizat că a cerut demararea unei analize pentru a vedea exact modalitatea de formare a preţului la energie electrică şi pentru a determina dacă valoarea de 1,45-1,55 lei/KWh anunţată de furnizori este sustenabilă.

Un furnizor, ofertă de 1,02 lei/ kWh



”Eu am avut săptămâna trecută mai multe ieşiri publice pe acest subiect şi am prezentat opiniei publice ce se întâmplă în comparatorul de preţuri, pe care îl avem pus la dispoziţie de către ANRE consumatorilor de energie, cu preţurile care urmează să fie practicate de către furnizori, începând cu data de 1 iulie. Şi am observat din această analiză că un furnizor are o ofertă de aproximativ 1,02 lei pe kWh, iar majoritatea furnizorilor, în funcţie de cota de piaţă, bineînţeles, sunt grupaţi în jurul valorii de 1,45-1,55 de lei. Vreau să vă spun că lucrul acesta m-a determinat să-i rog pe colegii mei din autoritate să demarăm o analiză şi să vedem exact modalitatea de formare a preţului, care este media de achiziţie a acestor furnizori pentru energie electrică, să compunem preţul din toate tarifele pe care trebuie să le pună şi să vedem la ce valoare ajungem, în aşa fel încât să determinăm dacă valoarea de 1,45-1,55 este sustenabilă din punct de vedere al achiziţiei de energie electrică. Am demarat această analiză", a mai spus Sergiu Niculescu.

