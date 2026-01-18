€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Pentagonul pregătește 1.500 de soldați pentru o posibilă desfășurare în Minnesota
Data actualizării: 20:42 18 Ian 2026 | Data publicării: 20:28 18 Ian 2026

Pentagonul pregătește 1.500 de soldați pentru o posibilă desfășurare în Minnesota
Autor: Dana Mihai

donald trump Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota.

 

Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota, unde au loc proteste ample împotriva deportărilor impuse de guvernul federal, au declarat duminică agenţiei Reuters doi oficiali.

Armata a ordonat unor unităţi să treacă în stare de pregătire de desfăşurare a 1500 de soldaţi în caz de escaladare a violenţelor, dar nu este clar deocamdată dacă vor fi trimise efective în Minnesota.

"Departamentu de Război este întotdeauna gata să execute ordinele comandantului suprem", a declarat Sean Parnell, purtător de cuvânt al Pentagonului, folosind denumirea instituţiei preferată în prezent de administraţia de la Washington.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat joi că se va prevala de Legea Insurecţiei pentru a interveni cu trupe, dacă autorităţile din statul respectiv nu îi opresc pe protestatarii care atacă agenţii serviciului pentru imigraţie şi vămi ICE.

Confruntările între localnici şi agenţii federali au izbucnit în oraşul Minneapolis, cel mai mare din Minnesota, după ce un agent al ICE a împuşcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul automobilului ei, în 7 ianuarie.

Citește și: Consiliul pentru Pace. Reacţii după invitaţiile trimise de Donald Trump inclusiv la Bucureşti

Duminică, primarul oraşului, Jacob Frey, a declarat că orice desfăşurare militară va exacerba tensiunile; la faţa locului se află deja circa 3000 de agenţi ai ICE şi ai poliţiei de frontieră, iar protestele sunt în mare măsură non-violente.

Şefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a afirmat duminică unei televiziuni că Frey ar trebui să stabilească o "zonă de proteste paşnice" pentru demonstranţi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

minnesota
sua
armata
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Cine reprezintă România la Forumul de la Davos
Publicat acum 25 minute
Negociatorul ucrainean afirmă că a avut discuţii "substanţiale" cu Statele Unite
Publicat acum 37 minute
România, aproape de o criză fără precedent. Biriş: Anul din care pensiile riscă să nu mai poată fi plătite
Publicat acum 1 ora si 21 minute
UE are în vedere taxe vamale de 93 de miliarde de euro ca retorsiune pentru cele anunţate de Trump
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa vine în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 17 Ian 2026
O studentă româncă în Franţa spune adevărul rece despre francezi. "Asta e cea mai mare realizare a lor, că s-au născut acolo"
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close