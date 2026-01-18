Pentagonul pregătește 1.500 de soldați pentru o posibilă desfășurare în Minnesota

Departamentul Apărării Statelor Unite a ordonat unor militari în serviciul activ din Alaska să se pregătească pentru o eventuală desfăşurare în statul Minnesota, unde au loc proteste ample împotriva deportărilor impuse de guvernul federal, au declarat duminică agenţiei Reuters doi oficiali.

Armata a ordonat unor unităţi să treacă în stare de pregătire de desfăşurare a 1500 de soldaţi în caz de escaladare a violenţelor, dar nu este clar deocamdată dacă vor fi trimise efective în Minnesota.

"Departamentu de Război este întotdeauna gata să execute ordinele comandantului suprem", a declarat Sean Parnell, purtător de cuvânt al Pentagonului, folosind denumirea instituţiei preferată în prezent de administraţia de la Washington.

Casa Albă nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta.

Preşedintele Donald Trump a ameninţat joi că se va prevala de Legea Insurecţiei pentru a interveni cu trupe, dacă autorităţile din statul respectiv nu îi opresc pe protestatarii care atacă agenţii serviciului pentru imigraţie şi vămi ICE.

Confruntările între localnici şi agenţii federali au izbucnit în oraşul Minneapolis, cel mai mare din Minnesota, după ce un agent al ICE a împuşcat-o mortal pe Renee Good, în vârstă de 37 de ani, aflată la volanul automobilului ei, în 7 ianuarie.

Duminică, primarul oraşului, Jacob Frey, a declarat că orice desfăşurare militară va exacerba tensiunile; la faţa locului se află deja circa 3000 de agenţi ai ICE şi ai poliţiei de frontieră, iar protestele sunt în mare măsură non-violente.

Şefa Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a afirmat duminică unei televiziuni că Frey ar trebui să stabilească o "zonă de proteste paşnice" pentru demonstranţi.