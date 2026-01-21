€ 5.0961
|
$ 4.3532
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.3532
 
DCNews Stiri Pas mare al României spre OCDE. Florin Cotoșman: ANOFM a avut un rol esențial în negocierile României cu OCDE pe capitolul Muncă
Data publicării: 17:40 21 Ian 2026

Pas mare al României spre OCDE. Florin Cotoșman: ANOFM a avut un rol esențial în negocierile României cu OCDE pe capitolul Muncă
Autor: Darius Muresan

anofm_03038400

România a închis capitolul „Muncă” din cadrul negocierilor de aderare la OCDE, după finalizarea evaluărilor privind politicile de ocupare, legislația muncii și dialogul social. Experții OCDE au confirmat alinierea cadrului național la standardele organizației în acest domeniu.

Închiderea capitolului reflectă progresele realizate în reformele pieței muncii și în consolidarea relațiilor dintre partenerii sociali. Autoritățile române continuă procesul de aderare prin avansarea discuțiilor pe celelalte capitole rămase deschise.

Prezent astăzi la Palatul Victoria, in cadrul conferintei de lansare a raportului „Business licensing in Romania”, presedintele ANOFM, Florin Cotosman a oferit o serie de declaratii in exclusivitate pentru DC News privind rolul ANOFM in cadrul negocierilor dintre guvern si OCDE privind capitolul munca.

“Prin politicile dedicate tinerilor, femeilor și persoanelor vulnerabile, ANOFM a demonstrat în negocierile cu OCDE faptul că serviciul public de ocupare din România are un rol esențial nu doar în medierea muncii, ci și în incluziunea socială, reducerea inegalităților și creșterea participării pe piața muncii, în linie cu obiectivele și standardele OCDE. ANOFM a furnizat OCDE analize detaliate și actualizate privind dezechilibrele de pe piața muncii din România, inclusiv deficitul de forță de muncă, nepotrivirea competențelor și distribuția regională inegală a locurilor de muncă”, a declarat Florin Cotoșman, președintele ANOFM.

“Un element central al contribuției ANOFM la capitolul Muncă a fost prezentarea proiectului strategic SMART-SPO, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, care vizează modernizarea profundă a serviciului public de ocupare. Prin toate contribuțiile făcute, ANOFM și-a asumat rolul de principal furnizor de date, politici și soluții operaționale pentru alinierea pieței muncii din România la standardele și recomandările OCDE”, a mai adăugat Cotoșman.

Proiectul SMART al ANOFM este un program strategic care vizează modernizarea serviciului public de ocupare din România. Acesta urmărește digitalizarea serviciilor, îmbunătățirea capacității instituționale și oferirea de soluții personalizate pentru angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în linie cu standardele europene și OCDE.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ocde
anofm
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Concurs de caligrafie, organizat în Ziua Scrisului de Mână, 23 ianuarie
Publicat acum 7 minute
Încă un caz îngrozește România: Mario, 15 ani, a fost ucis de prietenii lui cu toporul. L-au îngropat și au tăiat o găină, justificând sângele
Publicat acum 20 minute
A furat adidași de 200 de lei, dar apoi a plătit scump: Curtea de Apel Cluj, verdict pentru un hoț recidivist
Publicat acum 24 minute
Câte proteine trebuie să consumăm zilnic, potrivit noilor recomandări. Mihaela Bilic: Ne întoarcem la o normalitate!
Publicat acum 27 minute
Criza locuințelor în UE se adâncește din cauza prețurilor record: 4 din 10 români trăiesc în spații supraaglomerate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 0 minute
Starea lui Daniel Băluță s-a agravat, după intoxicația cu mercur și arsenic: Din păcate, este adevărat
Publicat pe 20 Ian 2026
Dacă deții o carte de identitate nouă, „un buletin cu CIP”, pregătește-te! Iată de ce surpriză ai parte!
Publicat pe 19 Ian 2026
Ședință PNL la Vila Lac: Cine l-a făcut pe Rareș Bogdan să iasă din umbră. ”M-au expus și m-au lăsat de izbeliște. Nu mai e cazul să tac”
Publicat pe 19 Ian 2026
Cătălin Măruță și-a găsit loc de muncă. Mihai Morar l-a dat de gol
Publicat pe 20 Ian 2026
Donald Trump publică harta care enervează pe toată lumea / foto în articol
 
bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

chirieac romania liniara fara solutii un cosmar al tarii noastre este pe cale sa devina realitate Chirieac: România, liniară, fără soluții. Un coșmar pentru țara noastră este pe cale să devină realitate

de Bogdan Chirieac

minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close