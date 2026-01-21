Pas mare al României spre OCDE. Florin Cotoșman: ANOFM a avut un rol esențial în negocierile României cu OCDE pe capitolul Muncă

Închiderea capitolului reflectă progresele realizate în reformele pieței muncii și în consolidarea relațiilor dintre partenerii sociali. Autoritățile române continuă procesul de aderare prin avansarea discuțiilor pe celelalte capitole rămase deschise.

Prezent astăzi la Palatul Victoria, in cadrul conferintei de lansare a raportului „Business licensing in Romania”, presedintele ANOFM, Florin Cotosman a oferit o serie de declaratii in exclusivitate pentru DC News privind rolul ANOFM in cadrul negocierilor dintre guvern si OCDE privind capitolul munca.

“Prin politicile dedicate tinerilor, femeilor și persoanelor vulnerabile, ANOFM a demonstrat în negocierile cu OCDE faptul că serviciul public de ocupare din România are un rol esențial nu doar în medierea muncii, ci și în incluziunea socială, reducerea inegalităților și creșterea participării pe piața muncii, în linie cu obiectivele și standardele OCDE. ANOFM a furnizat OCDE analize detaliate și actualizate privind dezechilibrele de pe piața muncii din România, inclusiv deficitul de forță de muncă, nepotrivirea competențelor și distribuția regională inegală a locurilor de muncă”, a declarat Florin Cotoșman, președintele ANOFM.

“Un element central al contribuției ANOFM la capitolul Muncă a fost prezentarea proiectului strategic SMART-SPO, realizat cu sprijinul Băncii Mondiale, care vizează modernizarea profundă a serviciului public de ocupare. Prin toate contribuțiile făcute, ANOFM și-a asumat rolul de principal furnizor de date, politici și soluții operaționale pentru alinierea pieței muncii din România la standardele și recomandările OCDE”, a mai adăugat Cotoșman.

Proiectul SMART al ANOFM este un program strategic care vizează modernizarea serviciului public de ocupare din România. Acesta urmărește digitalizarea serviciilor, îmbunătățirea capacității instituționale și oferirea de soluții personalizate pentru angajatori și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în linie cu standardele europene și OCDE.