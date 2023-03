Parisul, blocat și sufocat de 'munți' de gunoaie după protestele masive. Șobolanii fac prăpăd pe străzi / Galerie foto - video

Grevele și protestele masive de la Paris împotriva reformei pensiilor din această săptămână afectează serviciile de preluare a gunoiului din capitala Franței. Grămezi de deșeuri sunt așezate pe multe din străzile orașului, inclusiv cele la doar câțiva pași de monumente precum Turnul Eiffel și Arcul de Triumf.

Până sâmbătă, aproximativ 4.400 de tone de gunoi aşteptau să fie colectate, a declarat un purtător de cuvânt al primăriei din Paris. Purtătorul de cuvânt a spus că problema este reprezentată de un blocaj la incineratoarele de gunoi din cauza grevelor masive. Camioanele de gunoi nu au putut, astfel, să ridice deșeuri în mare parte din oraș, deoarece nu au unde să le ducă, scrie BBC.

Nu toate cartierele au fost la fel de afectate. Guvernul municipal este responsabil de colectarea gunoiului în jumătate din cele 20 de arondismente din Paris. Contractorii privați sunt responsabili pentru celelalte 10.

Three incineration plants outside the capital have been hit by the work stoppages that have left entire pavements in about half of the districts of Paris covered in black bags and overflowing binshttps://t.co/TwcxavNEgk