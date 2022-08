Parcurile din New York s-au umplut de veverițe înțepenite la sol. Explicația veterinarilor este posibil să aducă un nou cuvânt în dicționarele din toată lumea

Un tweet al agenției de parcuri a devenit viral la începutul acestei săptămâni, derutând și încântând oamenii în egală măsură, după ce instituția a sfătuit: „Dacă vezi o veveriță întinsă așa, nu-ți face griji; este foarte bine.” Tweet-ul a adăugat că „în zilele fierbinți, veverițele se păstrează răcoroase întinzându-se pe suprafețe reci pentru a-și reduce căldura corpului. Uneori, acțiunea se numește deversare de căldură.”

If you see a squirrel lying down like this, don't worry; it's just fine. On hot days, squirrels keep cool by splooting (stretching out) on cool surfaces to reduce body heat. It is sometimes referred to as heat dumping. pic.twitter.com/pD1T3lPbBH