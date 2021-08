Paranghelie la Mamaia, în fața unui hotel, cu purcel la proțap - Imagini incredibile

Totul s-a întâmplat vineri, 30 iulie, în faţa unui hotel din staţiunea Mamaia, scrie Constanţadeazi.ro. Turiştii au chemat poliţia, iar oamenii legii i-au amendat pe petrecăreţi.

Femeile au fost lăsate să strângă mesele, în timp ce bărbații s-au retras liniștiți în hotel, mai scrie sursa citată.

VEDEŢI AICI MAI MULTE IMAGINI CU PETRECEREA DIN FAŢA HOTELULUI.

Ce au putut să lase turiștii în cameră, în vacanță. Un hotel din Mamaia a făcut publice imaginile

Indiferent de destinație, orice turist vrea curățenie în camere, unități de cazare întreținute/ renovate, miros plăcut, liniște, schimbarea frecventă a prosoapelor, lenjeriilor de pat, mâncare gustoasă și diversificată, unitate de cazare aproape de plajă și principalele obiective, staff politicos și mereu vesel și lista continuă cu multe alte puncte de interes. În baza acestor așteptări, turiștii fac recomandări sau nu. Dau recenzii pe booking, Facebook, Google, TripAdvisor și alte medii. În baza recenziilor turiștilor, unitatea de cazare este luată în calcul sau, din contră, evitată. Pe unele motoare de căutare/rezervare poți chiar selecta unitățile de cazare de la 8 stele în sus sau de la 9 stele în sus. Când un hotel are sub 8 stele pe booking sau sub 4 stele pe Google, pare, pentru orice turist, de evitat. La aceste recenzii apar și comentarii care nu recomandă, de niciun fel, spațiul de cazare. Pe de altă parte, lipsa unor recenzii, de asemenea, îndepărtează turistul de acea unitate hotelieră. Într-un astfel de mediu sensibil la sensibilitățile turiștilor, fiecare recenzie contează. Dar, în acest sistem, în HoReCa, în general, nu e un drum cu dublu sens: turistul poate da o stea că nu a fost cafeaua calitativă, hotelierul nu.

Mai rar, o unitate de cazare arată ce găsește în camere după vacanțele turiștilor. Un hotel din Mamaia a publicat imaginile dintr-o cameră. Din imagini, având în vedere lucrurile personale, ne dăm seama că sejurul turiștilor era în toi, nu sunt imagini după eliberarea camerei. Se pot vedea coji de semințe, ambalaje, cutii de bere golite și turtite, prosoape aruncate pe jos, lângă pat, pe mochetă, împreună cu ambalajele și un biberon, pahare pe jos, aproape de coșul de gunoi, umeraș aruncat pe balcon, bineînțeles, tot pe jos.

Vezi aici imaginile: Ce au putut să lase turiștii în cameră, în vacanță. Un hotel din Mamaia a făcut publice imaginile