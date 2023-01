Panică într-o staţie de metrou din Bruxelles. O femeie a fost atacată cu un cuțit: Toată lumea țipa! - Video

Agresorul a fost arestat de poliţie, a anunţat Wafaa Hammich, purtătoarea de cuvânt a primarului Bruxellesului, Philippe Close.

Poliţia federală a confirmat că o persoană a fost rănită, fără a putea preciza deocamdată circumstanţele. Surse de la fața locului spun că agresorul a atacat o femeie cu un cuțit, în proximitatea stației Schuman.

”Soția mea a văzut un bărbat cu un cuțit în trenul de metrou care mergea spre centrul orașului. Toată lumea fugea și țipa. Chiar și atacatorul striga”, relatează un martor.

Societatea de transporturi Stib a anunţat pe contul său Twitter că liniile de metrou 1 şi 5 sunt perturbate.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.



The attacker has been arrested by police as per the picture.



Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX