Orban spune că sunt toate condițiile pentru anticipate, ”mai ales că PNL e singurul care a scăzut în sondaje”

Liberalul spus că partidele, cu excepția PNL, stau în sondaje mai bine decât la alegerile din decembrie 2020.

”Pentru prima oară există condițiile politice parlamentare care să ducă la anticipate. Cu excepția PNL, care a scăzut dramatic, celelalte partide au în sondaje scoruri mai bune decât la precedentele alegeri. Dacă se joacă cu focul cu desemnarea unor premieri care nu au capacitatea să formeze majorități, există posibilitatea declanșării anticipatelor”, a spus Ludovic Orban.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a afirmat duminică seară că atunci când va fi convins că PNL 'a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric', va fi gata să creeze o nouă construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal.

”Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal, pentru că în momentul de faţă, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal şi n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susţinut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Naţional Liberal şi la care nu avem voie să renunţăm', a declarat Ludovic Orban, la postul de televiziune Realitatea Plus.

El a precizat că este un 'politician atipic' care şi-a construit cariera prin muncă, efort şi devotament faţă de oamenii simpli. 'Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, eu mi-am construit toată cariera numai prin muncă, prin efort, prin devotament faţă de oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor oamenilor simpli, a celor fără putere. Aşa mi-am construit eu cariera, inclusiv în interiorul partidului. Oamenii ţin la mine, oamenii au fost lângă mine şi m-au susţinut pentru că şi eu am fost alături de ei”, a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.