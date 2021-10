Orban își anunță demisia.

Ludovic Orban a anunțat că miercuri, la ora 12.00, demisionează de la președinția Camerei Deputaților. El apreciază că desemnarea lui Dacian Cioloș pentru a forma un nou guvern este „o cacealma”, care are ca efect prelungirea crizei guvernamentale.

VEZI ȘI: Orban, după propunerea lui Iohannis cu Cioloș: O cacealma

VEZI ȘI: Preşedintele USR a declarat, marţi, că nu intenţionează să negocieze cu PSD şi AUR

Premierul desemnat Dacian Cioloş, preşedinte USR, a declarat, marţi, că nu intenţionează să negocieze cu PSD şi AUR pentru obţinerea majorităţii în vederea formării Guvernului.



"Nu este în intenţia noastră de a negocia o majoritate cu PSD şi AUR, am spus lucrul acesta foarte clar. Nu avem compatibilităţi politice. Noi ne asumăm aici nişte măsuri de guvernare care cred că nu sunt compatibile cu felul în care PSD şi AUR văd lucrurile. Am spus lucrul acesta de la început. Intenţia noastră este să discutăm cu partenerii din coaliţie şi să refacem această majoritate. Ne-am asumat această responsabilitate şi vom avea o primă discuţie să vedem cum se poziţionează, dincolo de declaraţii publice", a afirmat Cioloş.



Întrebat dacă exclude şi negocierile cu PSD şi AUR pentru votul din Parlament, Dacian Cioloş a răspuns: "Obiectivul meu acum este să discut cu colegii din coaliţie. Ăsta e obiectivul. Eu sper să nu trebuiască să ajungem la 10 zile. Este o perioadă de criză. E important să mergem cu o soluţie cât mai repede".



El a adăugat că PSD şi AUR vor alegeri anticipate sau guvern de tehnocraţi, însă în acest moment este nevoie de guvern plin, asumat politic.



Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a transmis, luni, că Dacian Cioloş are, ca premier desemnat, "o responsabilitate imensă" şi are posibilitatea să negocieze cu PSD şi AUR pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern.



"Am luat act de desemnarea făcută de preşedintele Klaus Iohannis. De astăzi, responsabilitatea lui Dacian Cioloş, ca premier desemnat, este una imensă. Are acum posibilitatea să negocieze cu partidele care au susţinut moţiunea de cenzură (PSD şi AUR), pentru a forma majoritatea necesară învestirii unui guvern stabil. PNL va discuta cu domnul Cioloş, după ce acesta va găsi soluţia unei majorităţi împreună cu aliaţii săi de la moţiunea de cenzură, PSD şi AUR", afirma Cîţu.