Orban, dacă pică Guvernul: Ar fi tupeu maxim să vii tot cu Florin Cîțu

„Ăsta ar fi tupeu maxim să vii tot cu Florin Cîțu”, spune Ludovic Orban despre varianta în care, dacă guvernul ar fi demis, președintele Klaus Iohannis să îl desemneze tot pe Florin Cîțu să formeze guvernul.

El evită să spună dacă ar vota un nou executiv condus de actualul lider PNL, Florin Cîțu. „Eu nu cred că e posibil. E o ipoteză care nu stă în picioare”, adaugă Orban. Orban apreciază că niciun parlamentar PNL nu va vota moțiunea de cenzură a PSD și admite că se va întâlni luni cu senatorii și deputații care l-au susținut la congresul PNL.

„Am în fiecare zi, în fiecare săptămână întâlnitri cu colegii mei din parlament. După congres purtăm o discuție cu parlamentarii care au fost alături de mine, care au semnat apelul făcut înainte de congres să vedem ce e de făcut. (Discutăm despre - n.r.) situația politică, cum ne poziționăm, lucruri legate de viitorul politic al României, cum să ne implicăm în soluționarea crizei...”, mai spune Orban.

Referitor la posibilitatea înființării unui partid, Ludovic Orban spune: „Fie încercăm să salvăm PNL, cae e prăbușit în încrederea publică. Dacă nu putem să salvăm PNL, evident că salvăm liberalismul din România”, transmite Mediafax.

Ludovic Orban: Când voi fi convins că PNL a devenit o carcasă, sunt gata să creez o construcţie politică

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a afirmat duminică seară că atunci când va fi convins că PNL 'a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric', va fi gata să creeze o nouă construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal.

”Când voi fi convins că PNL-ul a devenit o carcasă care nu mai are nicio legătură cu partidul istoric, sunt gata inclusiv să creez o construcţie politică care să continue trecutul Partidului Naţional Liberal, pentru că în momentul de faţă, cei care conduc astăzi partidul nu au nicio legătură cu Partidul Naţional Liberal şi n-au nicio legătură cu lucrurile în care eu cred. Întotdeauna am susţinut lucruri fundamentale care au făcut parte din istoria Partidului Naţional Liberal şi la care nu avem voie să renunţăm', a declarat Ludovic Orban, la postul de televiziune Realitatea Plus.

El a precizat că este un 'politician atipic' care şi-a construit cariera prin muncă, efort şi devotament faţă de oamenii simpli. 'Eu sunt un politician atipic, eu nu mi-am construit cariera încercând să mă pun bine cu mărimile, cu serviciile, eu mi-am construit toată cariera numai prin muncă, prin efort, prin devotament faţă de oamenii simpli, prin reprezentarea intereselor oamenilor simpli, a celor fără putere. Aşa mi-am construit eu cariera, inclusiv în interiorul partidului. Oamenii ţin la mine, oamenii au fost lângă mine şi m-au susţinut pentru că şi eu am fost alături de ei”, a mai spus preşedintele Camerei Deputaţilor.