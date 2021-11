Secretele Andreei Marin, informații neștiute până acum. ”M-au marcat, le-aș schimba într-o clipă!”

Andreea Marin a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA și a completat în ORACOLUL VEDETELOR.

1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie?

Andreea Marin: Să reușesc să fiu pe picioarele mele cât mai curând, astfel încât să ridic o povară de pe umerii tatălui meu. Am fost toți greu încercați când eu eram copil. Îmi pare rău, dar visul meu nu putea fi mai puțin serios, din păcate. Însă el s-a împlinit în jurul vârstei majoratului, când am devenit studentă și, în scurt timp, aveam și propriul serviciu, la început cu jumătate de normă, dar îndeajuns cât să simt că pot fi un sprijin și eu, la nevoie.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Andreea Marin: Plecarea de acasă, cu păpușa în mână, la doar câțiva anișori, să caut casa bunicii unde bunii mei îmi făceau "ou în coajă", tare poftă-mi era! Le-am dat bătăi de inimă părinților mei, norocul a fost că, în drumul meu, fără să vreau, am trecut pe lângă o groapă mare, se săpa fundația unei clădiri, iar tatăl meu, inginer constructor, coordona echipa și se afla acolo, jos. Când a ridicat privirea de sub cască, cine era pe marginea craterului? Andreea și păpușa ei, Răpănoasa. Așa o poreclisem, era mereu nepieptănată și arăta neîngrijită, pentru că mă jucam cu degetele fără oprire în părul ei.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Andreea Marin: Niciunul, nu am deloc regrete, pentru ca mi-am dat întotdeauna silința la maxim, nu am făcut economie de efort și imaginație, nu am avut ezitări. În privința a ceea ce nu a depins de mine, cele mai dureroase sunt pierderile oamenilor dragi, care m-au marcat și le-aș schimba într-o clipă.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Andreea Marin: Boala ce nu poate fi prevenită, războiul, teama de irațional.

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Andreea Marin: Cand Chopin, când Bach sau furtună din orice gen muzical.

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/haios moment din viața ta?

Andreea Marin: Penibil nu prea s-a întâmplat. Haios și cu emoții, căderea pe scările Surprizelor în direct, alunecând de sus până jos chiar la începutul emisiunii, într-o zi de 1 aprilie. Am avut o căderea elegantă, aș spune, nu a fost caraghioasă, m-am ridicat imediat și am spus ceva ce inspirația mi-a servit pe moment: "Bun găsit, e prima păcăleală de azi!" Publicul a reacționat minunat, întâi cu un gest de a se ridica să mă ajute, apoi, văzând redresarea, cu aplauze și zâmbete de bucurie. Dealtfel, eu sunt genul de om căruia îi place hazul de necaz, pe care îl prefer în loc de dramă sau victimizare.

7. SPECTACOLA: Care este cel mai interesant lucru pe care l-ai văzut/citit săptămâna aceasta?

Andreea Marin: Fiica mea citește zi de zi o carte de dezvoltare personală pentru adolescenți, eu am citit anterior varianta pentru maturi. La final de zi, povestim, e o bucurie pentru mine să văd lumea prin ochii ei, să mă bucur văzând evoluția ei și chiar să descopăr lucruri pe care eu le învăț de la un adolescent, și nu invers. Vă recomand cu tot sufletul "Eficiența în 7 trepte sau un abecedar al înțelepciunii" de Stephen R. Covey, iar varianta pentru adolescenți e scrisă de fiul autorului, care a fost o celebritate în domeniu.

8. SPECTACOLA: Care este cel mai inutil talent pe care îl ai și cum l-ai descoperit?

Andreea Marin: Nimic nu e inutil, absolut totul e de folos, dacă știi ce să faci cu fiecare detaliu și îți dai silința destul. De pildă, am făcut matematică - fizică în liceu și apoi facultatea de informatică ce părea că va fi viitorul meu, așadar părea că nu-mi vor folosi la nimic Școală de Muzică urmată, Școala Populară de Artă, cenaclul de literatură, cursurile de dans... Iată că, peste timp, căile vieții m-au dus spre televiziune și astfel am devenit un om de TV complex, nu doar un bun comunicator.

