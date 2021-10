ONU. Dinozaurul Frankie a ținut un discurs despre...dispariție (VIDEO)

Organizația Națiunilor Unite au lansat un video în care apare Frankie, un dinozaur care a băgat spaima în liderii mondiali prezenți la ultima conferință organizată la sediul central din New York. Reptila de proporții gigantice a intrat în sala principală de întruniri și a luat cuvântul la tribuna de unde au vorbit nenumărate persoane care au schimbat lumea.

Frankie a vorbit despre pericolul la care omenirea se expune într-un mod voluntar și motivul pentru care ar trebui să trecem la acțiune: „să dispari nu e bine”.

Discursul dinozaurului Frankie

„Ascultați aici, voi! S-ar putea să știu câte ceva despre dispariție în masă și trebuie să vă spun, probabil bănuiți ceea ce este evident, să dispari nu e bine. Iar voi vă exterminați voluntar? În ultimii 70 de milioane de ani, ăsta este cel mai ridicol lucru pe care l-am auzit până acum.

Cel puțin noi am avut un asteroid. Care este scuza voastră? Vă îndreptați către un dezastru climatic, dar în fiecare an guvernele cheltuie sute de milioane din fondurile publice pe subvenții pentru combustibilii fosili. Imaginați-vă dacă noi am da sute de milioane pe an ca să finanțăm meteoriți gigantici. Voi asta faceți acum! Gândiți-vă la toate celelalte lucruri pe care le-ați putea face cu acei bani.

Peste tot în lume, oamenii trăiesc în sărăcie. Nu credeți că ajutorarea lor ar avea mai mult sens decât...să plătiți pentru dispariția propriei voastre specii? Vreau să fiu sincer acum. Aveți o oportunitate imensă, pe măsură ce vă reconstruiți economiile și ieșiți din această pandemie, este șansa mare a omenirii!

Deci iată ideea mea nebunească: nu alegeți dispariția! Salvați-vă specia înainte să fie prea târziu! Este momentul ca voi, oamenii, să nu mai căutați scuze și să începeți să schimbați ceva.

Mulțumesc!”.

Urale și aplauze pentru un...dinozaur

În urma discursului impresionant al dinozaurului, audiența l-a aplaudat pe acesta în picioare. Mesajul de final al clipului video spune „este acum sau niciodată”.

Vezi întregul discurs al dinozaurului aici: