ONU avertizează că drepturile omului se află 'sub asalt din toate părţile'

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat că drepturile omului se află 'sub asalt din toate părţile'.

Declarația a fost făcută în deschiderea reuniunii Consiliul pentru Drepturile Omului, la Geneva, relatează luni dpa. 'Dispreţul şi lipsa de respect în public şi privat de astăzi pentru drepturile omului sunt un semnal de trezire', a subliniat Guterres la începutul reuniunii organismului ONU.

Cu toate crizele şi conflictele sale, lumea regresează în loc să progreseze, a apreciat responsabilul ONU, menţionând 'sărăcia extremă şi foametea', precum şi o lipsă de 'coeziune socială şi încredere'.

Consiliul, care se întruneşte de trei ori pe an, marchează a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în acest an. Cu toate acestea, Guterres a avertizat că declaraţia se află 'sub asalt din toate părţile', fiind adesea 'exploatată în scop politic' şi 'ignorată' de aceiaşi făptuitori în repetate rânduri.

Guterres a plasat criza climatică în centrul discursului său. El a încurajat 'provocările legale împotriva corporaţiilor care distrug clima', spunând:

'Producătorii de combustibili fosili şi finanţatorii lor trebuie să înţeleagă un adevăr simplu: urmărirea megaprofiturilor atunci când atât de mulţi oameni îşi pierd vieţile şi drepturile lor, acum şi în viitor, este total inacceptabilă'. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a fost un alt subiect central de dezbatere în cursul primei sesiuni a Consiliului. Guterres a menţionat că invazia 'fără sens' a Rusiei asupra ţării vecine 'a declanşat cele mai masive încălcari ale drepturilor omului'.

