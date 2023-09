Olanda va cere explicații companiei Apple după ce Franța a arătat radiațiile 'peste limită' emise de iPhone 12

Mai mult, Autoritatea olandeză de supraveghere digitală va solicita explicații companiei americane, după ce Franța a decis să oprească vânzările de iPhone 12 în urma constatării că telefonul emite radiații electromagnetice prea mari, potrivit BBC.

ANFR, autoritatea franceză care controlează domeniul frecvențelor radio, i-a cerut companiei Apple să remedieze telefoanele existente.

De asemenea, i-a transmis gigantului tehnologic să recupereze toate telefoanele vândute în Franța, dacă nu poate rezolva problema printr-o actualizare software.

În replică, Apple a spus, pentru BBC, că va contesta studiul ANFR. Compania a transmis că a furnizat autorității rezultatele altor cercetări care arată că dispozitivul respectă toate regulile relevante. iPhone 12 a fost lansat, pentru prima dată, în septembrie 2020 și încă este vândut în toată lumea, potrivit

Citește și: Oficialii chinezi nu mai au voie să folosească telefoane iPhone la lucru

China a ordonat oficialilor din cadrul agenţiilor Guvernului central să nu mai utilizeze la lucru telefoane iPhone precum şi dispozitive ale altor producători străini şi, de asemenea, le-a interzis să mai aducă astfel de dispozitive la birou, a informat miercuri The Wall Street Journal, care citează surse din apropierea acestui dosar.



Angajaţii de la "unele" agenţii guvernamentale au primit instrucţiuni, via grupuri de chat precum şi la şedinţe, să înceteze să mai aducă la birou astfel de dispozitive, însă deocamdată nu este clar care este amploarea acestor interdicţii, susţine WSJ.



În ultimii ani, autorităţile chineze au devenit mai preocupate de aspectele ce ţin de securitatea datelor şi au adoptat noi legi şi cerinţe regulatorii pentru companii. În luna mai a acestui an, autorităţile de la Beijing au îndemnat marile companii de stat să joace un rol important în campania de a atinge auto-suficienţa în tehnologie, majorând astfel miza în cursa tehnologică cu SUA.



Tensiunile dintre primele două economii ale lumii sunt la un nivel ridicat pe măsură ce Washingtonul şi aliaţii săi încearcă să blocheze accesul Chinei la echipamentele vitale care sunt necesare pentru ca industria chineză a cipurilor să rămână competitivă, iar Beijingul restricţionează livrările din partea unor mari companii americane precum producătorul de avioane Boeing şi producătorul de cipuri Micron Technology.



Telefoanele Apple sunt foarte populare în China, care este cea mai mare piaţă internaţională pentru grupul american, în pofida resentimentelor faţă de eforturile Washingtonului de a limita avansul Chinei în domeniul tehnologiei. Telefoanele iPhone se numără printre cele mai vândute telefoane din China şi sunt ceva obişnuit atât în sectorul guvernamental cât şi în cel privat.

