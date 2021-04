Obiceiuri de Paști din Maramureș. Ritualul străvechi al ouălor împistrite se mai păstrează în câteva sate

Obiceiul de a împistri ouă se păstrează încă și în Maramureș, în câteva localități din Țara Lăpușului. Pentru acest ritual e nevoie de ouă, condei special, lumânare, ceară de albine, dar și îndemânare. Motivele nu sunt atât de stilizate precum în Bucovina, ornamentele sunt mai mult vegetale, în special simboluri fitomorfe, dar și motive din gospodărie, motive religioase etc, precizează ZiarMM.

Sursa de inspirație este realitatea imediată deoarece „fondul ornamentației noastre populare nu este izvorât din imaginație, ci întotdeauna este copia unei realități văzute și pipăite de țăran.” (Arthur Gorovei)

Reghina Cosma din Rogoz ne prezintă acest ritual: „Se golește oul de albuș și gălbenuș, apoi se spală foarte bine. Când e uscat, se încondeiază cu condei special. Desenăm unelte agricole, cruce, flori, soare etc. iar ca și culori folosim mai mult roșu, dar și albastru, galben, verde. Când am terminat de vopsit și s-a uscat, îl încălzim la flacără și ștergem cu o cârpă ceara. Pentru luciu, dăm cu on miez de slănină.”