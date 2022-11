Oana Roman, despre starea mamei sale: Au salvat-o de câteva ori... Sper să fie bine

"Au salvat-o de câteva ori în acest an"

"Am primit multe mesaje referitor la mama, pentru că toată lumea mă întreabă despre ea. Mama este stabilă, e bine, recuperarea ei a decurs extraordinar. În principiu, cât mai curând, probabil chiar săptămâna asta, dacă nu cel mai târziu săptămâna viitoare, se va întoarce acolo unde ea a stat mai bine de un an și unde este așteptată cu brațele deschise. Oamenii de acolo au avut foarte mare grijă de ea și au salvat-o de câteva ori în acest an. Probabil că o să facem mutarea înapoi cât de curând, sper să fie foarte bine până atunci", a spus Oana Roman pe Instagram.

"Prin voința lui Dumnezeu, ei mi-au ieșit din cale"

"A vrut să meargă doar cu mine în cameră, fără infirmieră. I-am zis să o țin de braț, dar a vrut să mă țină ea. Și așa, fără să fie sprijinită, a putut să meargă. Înainte nu se ridica din pat, iar acum merge singură. A ajuns să facă două ore de kineto, ceea ce este foarte mult, mai ales pentru vârsta ei. Progresul este vizibil. Nu vreau să fac reclamă nimănui, dar le mulțumesc oamenilor care m-au ajutat. Prin voința lui Dumnezeu ei mi-au ieșit în cale, oamenii de la centru, unde se va reîntoarce', a spus Oana Roman la Antena Stars.

Fiica lui Petre Roman a avut și câteva cuvinte și pentru cei care au criticat-o că și-a internat mama într-un azil. “Vă spun eu, e plin de vedete care au părinți în centre pentru bătrâni în România, dar le e rușine să spună. Mie nu îmi este rușine și sunt foarte liniștită și împăcată cu decizia mea”, a mai spus vedeta.

Citește și:

"Vreau să plec odată din țara asta!". Oana Roman, scandal cu vânzarea casei în care locuiește: Este foarte proastă și nesimțită

Oana Roman a aprins mediul online după ce și-a scos la vânzare vila în care locuiește.

Scandalul a izbucnit după ce Oana Roman a postat un anunț în care s-a arătat dispusă să închirieze, într-o primă fază, vila din Tunari cu 2.500 de euro pe lună. Vedeta ar fi dispusă să o vândă doar dacă ar obține de trei ori prețul de achiziție, adică 480.000 de euro.

"Vreau să plec odată din țara asta! Nu mai suport atâta prostie"

"A sărit toată lumea aiurea! S-a întâmplat un lucru care pe mine m-a scos din minți. De asta vreau s-o vând și să plec odată din țara asta, ca să nu mai trăiesc aici! Nu mai suport atâta prostie și atâta răutate, și atâta nesimțire. Această informație a pornit de la o postare pe care eu am făcut-o pe un grup privat. Eu, dacă voiam să fac această informație publică și să mă hotărăsc că vreau să vând casa, anunțam public, pe Instagram-ul meu!

Eu am făcut un mic test doar! Am făcut o postare pe acest grup unde am și spus că prima opțiune este închirierea și nu vânzarea, ca să văd dacă ar exista eventuali clienți. Am făcut o testare a pieței, dacă vrei!”, a spus Oana Roman pentru Click!. Citește mai departe>>

