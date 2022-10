"Vreau să plec odată din țara asta!". Oana Roman, scandal cu vânzarea casei în care locuiește: Este foarte proastă și nesimțită

Scandalul a izbucnit după ce Oana Roman a postat un anunț în care s-a arătat dispusă să închirieze, într-o primă fază, vila din Tunari cu 2.500 de euro pe lună. Vedeta ar fi dispusă să o vândă doar dacă ar obține de trei ori prețul de achiziție, adică 480.000 de euro.

"Vreau să plec odată din țara asta! Nu mai suport atâta prostie"

"A sărit toată lumea aiurea! S-a întâmplat un lucru care pe mine m-a scos din minți. De asta vreau s-o vând și să plec odată din țara asta, ca să nu mai trăiesc aici! Nu mai suport atâta prostie și atâta răutate, și atâta nesimțire. Această informație a pornit de la o postare pe care eu am făcut-o pe un grup privat. Eu, dacă voiam să fac această informație publică și să mă hotărăsc că vreau să vând casa, anunțam public, pe Instagram-ul meu!

Eu am făcut un mic test doar! Am făcut o postare pe acest grup unde am și spus că prima opțiune este închirierea și nu vânzarea, ca să văd dacă ar exista eventuali clienți. Am făcut o testare a pieței, dacă vrei!”, a spus Oana Roman pentru Click!.

"Eu nu vreau s-o vând!"

"O domnișoară care este foarte proastă și nesimțită, nu știu cine e, că sunt 40.000 de oameni pe grup, dar ea se știe cine e și îi spun eu că e și nesimțită și proastă, s-a apucat și a făcut print screen! Eu nu vreau s-o vând! Într-adevăr, casa este prea mare, prima opțiune este s-o închiriez, evident, și să ne mutăm într-o casă mai mică.

Deocamdată, nu se pune problema, dar, dacă găsesc un client care e dispus să dea 2.500 de euro de închiriere.... Dar dacă e dispus să dea 500.000 de euro pe ea, eu o vând și mă car în Franța. M-au căutat destui!”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman, "mesaj pentru frustrate". Vedeta s-a certat cu fanii pe Instagram

În urmă cu doar câteva luni, Oana Roman s-a certat pe Instagram cu utilizatorii care pun la îndoială autenticitatea unor poze postate de ea, unde pretinde că este nemachiată.

"Tocmai am postat o poză fără filtre și fără machiaj și bineînțles că s-au găsit doamne și domnișoare care au zis ca poza este modificată. (...) Cu sunet vă rog. Mesaj pentru frustrate."

Vedeta s-a lăudat cu "moștenirea genetică”.

"Probabil ca nu este cea mai instagramabila poza dar am vrut sa o postez ca dovadă că se poate și fără filtre și fără machiaj, la 46 de ani. E o moștenire genetica bună, produse de skincare de calitate și o procedura pt ten minim invaziva dar ale cărei rezultate vor apărea de abia peste 1 luna.”, a notat Oana Roman la descrierea pozei.

Oana Roman, la un pas de moarte. Relatările vedetei: ”M-am născut a doua oară”

Cu ocazia zilei de 1 mai, Oana Roman a dezvăluit ce altă importanță aparte mai are sărbătoarea, în trecutul ei.

"Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eterna. Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine. Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipa de clipa, deși avea în grija și un copil de 2 luni jumate acasă.”

"Cred ca asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea sa-ți fie aproape în cele mai grele momente. M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mana, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmata și aratam ca o stafie m-a iubit la fel de mult și m-a făcut sa ma simt femeie, deși practic eram o epavă!”

"Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales ca nu a fost lângă mine nimeni altcineva. Nici părinții nici "prietenii". Doar el și Catinca. În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit sa-l umplu apoi cu nimeni în afara de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme pana la urma am înțeles ca doar împreună vrem sa mergem pe drumul vieții”, a scris Oana Roman pe Instagram.

