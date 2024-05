Eva Aibazova a avut un „as” în mânecă la Românii au Talent. Cu ce a ales să deseneze și de ce a fost pe placul juraților

Eva Aibazova și-a descoperit pasiunea mai târziu decât talentul. Inițial putea să deseneze pe orice suprafață și cu orice, însă, în urma unei provocări amicale, ea a încercat cu nisip. Din acel moment, întreaga viață i-a fost schimbată.

„Bună. Sunt Eva Aibazova. Am 37 de ani și vin din Germania. Azi o să vă fac o demonstrație de artă în nisip. Sunt artist în nisip. Pot să desenez cu orice, dar nisipul e preferatul meu.

Într-o zi, un prieten m-a întrebat dacă pot desena cu nisip. Nu știam de tehnica asta, nu auzisem de așa ceva, dar în seara respectivă am căutat pe Youtube videoclipuri respective și am încercat să le copiez.

Am găsit o bucată de sticlă și niște nisip din acvariu. Am pus o lumină sub sticlă. A fost o primă masă de nisip primitivă, făcută de mine. A fost un moment magic. De cum am încercat, am simțit ceva diferit. Viața mi s-a schimbat de atunci”, a explicat Eva Aibazova, chiar înainte de a urca pe scenă.

Juriul a fost foarte impresionat

„Cred că e unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am văzut la Românii au Talent. Nu mă gândeam că un artist poate să transmită atât de multă emoție. Cred că un singur cuvânt poate defini tot ce ai făcut tu acum: a fost foarte frumos! Din partea mea ai un „Da””, a zis Bobonete.

În urma momentului său artistic, Eva Aibazova a cucerit privire celor de la masa juriului, cât și pe cele ale publicului, calificându-se mai departe la Românii au Talent.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News