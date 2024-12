Adela Diaconu, premiată pentru Gala Performanței și Excelenței

”Premiul de Excelență pentru originalitate, unicitate și calitate - evenimentul anual de valoare cu o istorie de 14 ani: Gala Performanței & Excelenței” a fost câștigat de Fondatoarea prestigiosului eveniment, Adela Diaconu.

Trofeul a fost acordat în cadrul Romanian Fashion Awards 2024 ce a avut loc la Ambasad’Or Events, miercuri, 11 Decembrie.

”Vă mulțumesc pentru distincție și recunoașterea muncii mele de peste două decenii în sport și media, promovării performanței și excelentei prin emisiuni TV, campanii, evenimente de top. Mulțumesc celor care mă susțin necondiționat și îmi sunt alături de atâția ani”, a declarat Adela Diaconu.

Printre laureați au mai fost premiați: Geanina Ilieș, Laura Cosoi, Nicușor Stan, Anamaria Prodan, Alina Petre, Mădălin Ionescu, Mirela Vaida, Oana Roman, Jorge, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, Onur Osman și mulți alții.

Gala Performanței & Excelenței este un eveniment de valoare cu o istorie de 14 ani, ce premiază o singură dată pe an așa cum este normal și firesc, valorile din sport, televiziune, muzică, arte, design, antreprenoriat, beauty, campanii sociale, media.

De la an la an, evenimentul a crescut în valoare și popularitate, campioni olimpici și mondiali, vedete de televiziune de categoria A, actori, artiști, muzicieni, antreprenori, regizori, personalități din toate domeniile au urcat pe podium pentru a fi omagiați.

Printre laureatii Galei Performanței și Excelenței se află și oameni valoroși care mișcă lucruri în România și o fac mai frumoasă, însă poate nu sunt atât de vizibili.

Personalități de legendă din toate ramurile vieții sportive, culturale și sociale din România se află printre laureații Galei Performanței și Excelenței, precum: Prof. univ. dr. Dumitru Constantin-Dulcan, Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, Ilie Năstase, Elisabeta Lipă, Florin Piersic, David Popovici, Simona Halep, Andreea Marin, Helmut Duckadam, Andreea Esca, Cătălin Botezatu, Mihai Leu, Gabi Balint, Paula Seling, Octavian Bellu, Camelia Potec, Doina Melinte, Emil Săndoi, Anna Lesko, Monica Roșu, Anda Adam, Denise Rifai, Nicușor Stan, Ilinca Vandici, Ionel Dănciulescu, Delia, Răzvan și Dani, Inna, Amatto Zaharia, Monica Anghel, Marcel Pavel, Anamaria Prodan, Aurelian Temișan, Nico, Voltaj, Cove, Loredana, Corina Chiriac, Mirel Rădoi, Ianis Hagi, Sore, Antonia, Trupa Andre, Marian Drăgulescu, Alina Eremia, Andreea Banică, Theo Rose, Diana Munteanu, Ana Maria Brânză, Iuliana Tudor, Gabriel Cotabiță, Laurențiu Reghecampf, Simona Pătruleasa, Giulia, Simona Gherghe, Vladimir Drăghia, Beatrice Rancea, Constantin Cotimanis, Ovidiu Lipan Țăndărică, Victor Slav, Adelina Pestrițu, Irina Nicolae, Dorian Popa, Carmen Brumă, Liviu Teodorescu sunt doar o parte dintre vedetele laureate de-a lungul celor 14 ani de existență a prestigiosului și elegantului eveniment.





Premiile Galei Performanței & Excelenței sunt fondate și țin de un concept al realizatoarei de televiziune Adela Diaconu. De-a lungul celor peste două decenii de activitate de realizator și producător TV, fosta tenismenă a invitat în emisiunile sale personalități din toate ariile vieții sportive, beauty, antreprenoriale, culturale și sociale din România.

În 2010 a organizat prima ediție a Galei unde a oferit personalităților premiile emisiunii, votate an de an de telespectatori, prin rating și vizualizări.

Cine este Adela Diaconu

Adela Diaconu a reușit în ultimii 20 ani să îmbine cu succes iubirea pentru sportul alb, cu profesia de jurnalist și cu pasiunea pentru modă. Adela și-a câștigat celebritatea și s-a impus în mass-media națională și locală ca producătoare și realizatoare a emisiunilor BV 01 ADE, Acces la educație, Fashion Kids Media Events, Cooking Show Albif, Ambasad’Or Play by Ana & Nicole Stan, Ioana Lee Show by Ioana Lee, My CliniQ by Diana Bianca, Aici pentru Tine by Adina Camelia Gál, Sport Magazin, dar și prin organizarea pro bono de campanii, evenimente culturale, sportive și de modă.



A mediatizat mereu și a demonstrat prin campanii ample și emisiuni TV că sportul nu înseamnă numai performanță. Sportul înseamnă sănătate și, în plus, disciplinează și ordonează. Te formează și educă pentru viață, te face să devii mai puternic și mai ambițios. Părinții trebuie să fie conștienți de faptul că un copil care face sport trebuie susținut în această activitate chiar dacă nu ajunge neapărat la performanță.

Sportul, deprinderea de a face efort, de face mișcare cu intenție, reprezintă o pregătire excelentă pentru toate domeniile vieții. O copilărie petrecută doar în fața calculatorului nu are cum să te formeze pentru viața de adult, să îți dezvolte calitățile și să te facă să trăiești, să simți cu adevărat ce înseamnă un succes sau o înfrângere, ce însemnă fericirea când clădești ceva cu multă muncă și reușești.



Jurnalist și producător de televiziune, Adela Diaconu a reușit de peste un deceniu să impună în lumea imaginii și a showbiz-ului un alt concept și o altă viziune asupra ideii de emisiune TV, prin invitații săi, personalități și vedete actuale, dar și oameni talentați ai momentului din diverse domenii ce își dezvăluie viața dincolo de imaginea publică și perfectă, aducând în prim-plan reușitele extraordinare ale acestora, faptele lor –care dau un plus de valoare activităților lor și României.



De-a lungul anilor a primit distincții precum ”Premiul pentru elegantă si stil în televiziune”, Premiul de excelență în producție TV. În 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019 a fost declarată ”Femeia de succes a anului”, iar în cadrul ”Romanian Fashion Awards 2023” a fost laureată cu

Premiul de Excelență pentru promovarea sportului și a unui stil de viață sănătos și activ în mass-media”.

