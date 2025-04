O turistă din New York, cucerită de Delta Dunării: Cea mai frumoasă experienţă

Ștefan Constantin, un fost profesor de filosofie care a ales să lase forfota Capitalei şi să se mute în Delta Dunării, îi conduce pe vizitatori în expediții cu bicicleta, barca și caiacul, oferindu-le o experiență unică de explorare a peisajelor naturale și a patrimoniului cultural al zonei.

Acesta a povestit, pentru cititorii DC News, cum experienţa unică a deltei a cucerit o turistă venită în România tocmai din New York, SUA. Ștefan Constantin a relatat că i-a fost greu să pătrundă pe piaţa externă cu oferta sa turistică, însă experienţele de care a avut parte au fost de succes.

"Am reuşit să aduc turişti străini care au fost extrem de mulţumiţi. Chiar am avut ca vizitator o domnişoară din New York pe care am plimbat-o o săptămână prin deltă şi care fusese pe toată planeta, dar a spus că aceasta este cea mai frumoasă experienţă din viaţa ei.

Fiindu-mi foarte greu să vând produsele pe piaţa externă, am renunţat, pentru că eu plec în excursii cu grupuri mici, de 8-12 persoane, iar acum le vând la noi foarte uşor. Dar nu mi-a ieşit din cap piaţa de afară, încă o am şi cred că sezonul viitor o să testez şi asta. Vorbim de excursiile de mai multe zile 3,5, 10 zile. În schimb la căsuţă vin foarte mulţi turişti străini. Peste 70-80% sunt străini. La momentul acesta sunt făcute 15 rezervări pentru acest sezon, la căsuţă, dintre care doar două sunt de la turişti români, toate celelalte sunt venite de la turişti de afară", a explicat Ștefan Constantin.

