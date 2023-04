O mireasă a fost dată în urmărire după ce a tras focuri de armă la propria nuntă din India / Foto

O înregistrare video distribuită pe reţelele de socializare o arată pe acea femeie trăgând patru focuri de armă în timp ce se afla pe un scaun, alături de soţul ei. Poliţia locală afirmă că a deschis un dosar împotriva miresei, care a dispărut după incident. Celebrările prin focuri de armă în timpul nunţilor reprezintă o practică frecvent întâlnită în statele din nordul Indiei, însă ele cauzează adeseori accidente şi chiar decese.

You're Fired: ???????? Bride Puts Shots Across Husband's Brow at Wedding Ceremony



Shooting guns during weddings is a common sight in some North Indian weddings, though the groom looks seriously worried in Uttar Pradesh’s Hathras pic.twitter.com/6uYTIrmkd0