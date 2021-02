O mamă din Iași și-a găsit bebelușul mort, după ce l-a alăptat

Un bebeluș de 4 săptămâni a murit în dimineața de 21 februarie 2021, în județul Iași. Familia Nichițel mai are acasă 5 copii și locuiesc într-o casă săracă din satul Slobozia, comuna Voinești, scrie BZI.

Cauzele morții celui mic nu se cunosc, însă familia povestește că băiețelul era perfect sănătos. Mama băiețelului s-a trezit peste noapte, l-a alăptat, iar dimineață a observat că acesta nu mai respiră. Văzând că băiețelul nu mai dă semne de viață, familia a sunat la numărul unic de urgență 112 și la fața locului a fost trimis elicopterul SMURD.

Medicii au început să-i aplice micuțului manevrele de resuscitare însă, din nefericire, fără răspuns. Pentru a putea fi preluat de echipajul medical, copilul a fost dus pe brațe de mamă pe un deal, unde elicopterul putea să aterizeze.

„Noi eram la biserică și am auzit că băiețelul a decedat. Am auzit că mama s-a trezit la 5, l-a alăptat, a făcut focul și dimineață la 7, când s-a trezit să-l alăpteze din nou, l-a găsit decedat. Nu era bolnav. Familia mai are 5 copii, cel mai mare are 13 ani și cel mai mic 3 ani. Este o tragedie, e foarte greu.”, a declarat Barbu Sergiu, verișorul băiețelului.

