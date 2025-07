O investiție de milioane de euro realizată de Alin Bucur pe plaja Caelia din Mamaia este blocată de ani de zile din cauza birocrației și a lipsei de sprijin din partea autorităților. Deși proiectul este finalizat, nu poate fi folosit, iar infrastructura începe să se degradeze. Investitorul Alin Bucur, patronul plajei Caelia din Mamaia, acuză lipsa utilităților și imposibilitatea accesului public pe plajă, deși plătește taxe mari. Stelică Hagi, directorul ABADL, a explicat că responsabilitatea pentru utilități aparține UAT-urilor și că există acces la plajă, deși Alin Bucur contestă acest lucru.

„Este vârf de sezon și nu prea merge, nu sunt turiști pe litoral. Dumneavoastră sunteți administratorul plajei. V-ați îndeplinit obligațiile, de exemplu, să atrageți apă, canal, utilități cei cărora le-ați închiriat plaja, agenților economici din zonă?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Această obligație pentru utilități este îndreptată către UAT-uri, nu este obligația Apelor Române în contextul acesta. De exemplu, pentru stațiunea Mamaia avem un PUZ în derulare care, după aprobarea lui, va fi completat de o amenajare, un contract de lucrări, pentru a putea să colaborăm cu primăriile, cu primăria Constanța și să asigurăm aceste utilități, dar, din câte înțeleg eu, în stațiunea Mamaia există posibilitatea ca operatorii economici să se racordeze la apă, canal, energie”, a spus Stelică Hagi.



„Știți că plaja Caelia, sectorul de plajă pe care l-ați închiriat, nu are intrare pe plajă și că operatorul de plajă trebuie să ceară voie la un privat ca să poată să intre turistul pe plajă?”, a întrebat Alin Bucur.



„Acestea au fost condițiile de sectorizare pe care le-ați cunoscut la momentul ofertării”, a spus Stelică Hagi.



„Eu vă întreb cum este posibil? Îmi luați niște bani, nu puțini, turistul vrea să ajungă pe plajă și eu nu pot să-i dau voie că trebuie să întreb un privat dacă poate să intre pe plajă, sau turistul trebuie să se supună cerințelor unui privat care dacă vrea să dea voie să intre pe plajă îi dă, dacă nu, nu. La a doua plajă, cea de la Rex, e aceeași situație. Cunoașteți lucrurile acestea?”, a întrebat Alin Bucur.



„Le cunosc. La plaja de la Rex există un acces. El a fost materializat, este indicat, îl cunoașteți”, a spus Stelică Hagi.



„Păi nu-l cunosc, că este blocat de anumite coloane și nu se poate. V-am tot spus aceste lucruri... Să vină autoritățile să facă accesul”, a spus Alin Bucur.



„Aveți acces pe plajă, deci este limpede”, a spus Stelică Hagi.



„Haideți să venim mâine cu reporterii DC News și să vedem dacă există acest acces și dacă dumneavoastră puteți intra pe plajă în condițiile actuale”, a spus Alin Bucur.



„Bun! O să verificăm împreună cu presa accesul de la plaja dumneavoastră”, a spus Stelică Hagi.

Betoanele, interzise pe plajă

Alin Bucur l-a confruntat pe Stelică Hagi cu privire la proiectul Caelia din Mamaia și l-a întrebat dacă au fost turnate betoane, lucru interzis prin reglementările ABADL. Stelică Hagi a declarat că, din cunoștințele sale, nu poate confirma acest lucru și că nu are informații despre utilizarea betonului pe plaja din Mamaia. Alin Bucur a contestat ferm declarațiile și a susținut că deține documente oficiale care demonstrează contrariul.

„Vă mai pun o întrebare. Proiectul Caelia îl cunoașteți?”, a întrebat Alin Bucur.

„Îl cunosc, da”, a spus Stelică Hagi.

„S-au turnat betoane la acest proiect?”, a întrebat Alin Bucur.

„Din cunoștințele mele, până în momentul de față, nu pot să fac această afirmație”, a spus Stelică Hagi.

„Din cunoștințe aveți și procese verbale făcute de inspectorii dumneavoastră care au venit în teritoriu”, a spus Alin Bucur.

„Avem o propunere a dumneavoastră, un memoriu de prezentare, din care într-adevăr nu ...", a spus Stelică Hagi.

„Până la memoriu, au fost inspectorii dumneavoastră, nu o dată, de n ori și au verificat aceste lucruri și sunt procese verbale pe care le am în față”, a spus Alin Bucur.

„Din ceea ce cunosc, nu s-au utilizat materiale de beton”, a spus Stelică Hagi.

„Știți câți kilometri de plajă are România? Vă spun eu. 245 km de plajă, respectiv 4 sectoare de plajă. La momentul actual, conform certificatelor de urbanism și acordurilor ABADL, nu avem voie să turnăm betoane, corect?”, a întrebat Alin Bucur.

„Așa este”, a spus Stelică Hagi.

„Cunoașteți sectoare de plajă care au betoane?”, a întrebat Alin Bucur.

„Nu cunosc”, a spus Stelică Hagi.

„Nu cunoașteți. Sunteți sigur că nu cunoașteți?”, a întrebat Alin Bucur.

„Domnule director, ce se întâmplă cu plaja Caelia? Este o investiție acolo, arată foarte bine, dar ea nu funcționează”, a spus Val Vâlcu.

„Este o investiție realizată în dezacord cu planul de amenajare aprobat”, a spus Stelică Hagi.

„Domnule director, am în față un acord al Apelor Române”, a spus Alin Bucur.

„Haideți să-l confruntăm cu planul vizat și dacă sunt ad literam, atunci înseamnă că aveți dreptate”, a spus Stelică Hagi.

„În primul rând, vă spun sincer că mințiți. Eu v-am adus la cunoștință că există betoane pe plaja din Mamaia, nu spun mai departe. Ați spus că verificați. Sunt și amenzi făcute pe acest lucru, date de Apele Române și în continuare susțineți că nu știți. E un lucru foarte grav și sunt multe. Am trei volume de acte și instrumentat tot ce se întâmplă acolo. Din momentul acesta vor sta bază și mărturie și vor ajunge la toate instanțele și la toate televiziunile din România și o să demonstrez că conducerea ABADL și conducerea ANAR și conducerea ISC-ului, toată lumea minte cu nerușinare. Am acte pentru tot ce spun. Vă probez cu acte. Am trei volume, am mii de pagini de acte instrumentate", a spus Alin Bucur.

„Am avize și autorizații și am fost hăituit de un an de zile în continuu”

Alin Bucur a reclamat că, deși are toate avizele și autorizațiile necesare, este hăituit de un an, în timp ce Stelică Hagi a susținut că investitorul nu a respectat planul de amenajare. Alin Bucur a cerut clarificări privind presupusele nereguli și a pus la îndoială legalitatea măsurătorilor făcute de ABADL, afirmând că angajatul responsabil nu are calificarea necesară. Stelică Hagi a refuzat să continue dialogul și a cerut o solicitare oficială.

„Am avize și autorizații și am fost hăituit de un an de zile în continuu”, a spus Alin Bucur.



„Pentru că nu v-ați respectat planul de amenajare”, a spus Stelică Hagi.

„Ce nu s-a respectat? Ne uităm și noi pe acte. Ce nu s-a respectat? Deci are suprafața de plajă, se va realiza conform ordinului respectiv, cu șezlonguri, umbrele, loc de joacă, dușuri, cabine, grupuri sanitare, piscine semiîngropate. Ce nu s-a realizat sau ce este în plus?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Vă spun eu că nu întâmplător ajungeați în situația aceasta. Nu este nimeni implicat cu rea credință în acest aspect. Aveți o structură ridicată de aproximativ 900 de metri pătrați, unde este prinsă ea în acel plan. Aveți o piscină care...”, a spus Stelică Hagi.



„Încă o dată vă mai întreb public: Ați făcut dumneavoastră aceste măsurători?”, a întrebat Alin Bucur.



„Am făcut măsurători”, a spus Stelică Hagi.



„Sunteți sigur de ce spuneți? Când ați făcut aceste măsurători?”, a întrebat Alin Bucur.



„În vara și toamna anului trecut”, a spus Stelică Hagi.



„Prin cadastristul dumneavoastră de la ABADL, corect?”, a întrebat Alin Bucur.



„Da”, a spus Stelică Hagi.



„Este angajat pe post de cadastrist, are diplomă de topometrist?”, a întrebat Alin Bucur.



„Are”, a spus Stelică Hagi.



„Sunteți sigur? Eu vă spun sigur că nu are. Cum putem să mințim cu nerușinare?” (...), a întrebat Alin Bucur.



„Faceți o solicitare pentru a putea să răspundem oficial la fiecare punct în parte. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc numai bine”, a spus Stelică Hagi la DC News.

