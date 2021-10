O femeie care a refuzat vaccinul nu poate primi un transplant de rinichi

O femeie din Colorado a fost refuzată pentru un transplant de rinichi, deoarece nu a avut un vaccin COVID-19, potrivit unui document distribuit online, citat de Sky News. Leilani Lutali a împărtășit presei americane o scrisoare pe care a primit-o de la UCHealth Transplant Center de lângă Denver, în care se preciza că va fi eliminată de pe lista de transplanturi, cu excepția cazului în care va începe procesul de vaccinare în termen de 30 de zile.

Scrisoarea, care a fost trimisă și pe Twitter de reprezentantul statului Tim Geitner, spunând că pacientul va fi plasat ca „inactiv” pe lista de așteptare a transplantului pentru „neconformitate prin neprimirea vaccinului COVID”.

Scrisoarea arăta: ”Echipa de transplant de la Spitalul Universității din Colorado a stabilit că este necesar să te plasezi inactiv pe lista de așteptare. Veți fi dezactivat pe listă pentru neconformitate prin neprimirea vaccinului COVID. Veți avea 30 de zile pentru a începe vaccinarea. Dacă decizia dvs. este de a refuza vaccinarea COVID, veți fi eliminat de pe lista de transplant de rinichi. Veți continua să acumulați timp de așteptare, dar nu veți primi o ofertă pentru rinichi în timp ce sunteți inactivă.”

Vorbind la CBS News, Lutali, care are insuficiență renală în stadiul cinci, a declarat că nu a luat vaccinul, deoarece există prea multe necunoscute. Ea a spus că a aflat de curând că spitalul necesită vaccinarea atât pentru ea, cât și pentru donator, la 28 septembrie.

