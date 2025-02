”Nu lăsa viitorul să-ți strice prezentul”. Câmpeanu (ISF): Să vedem AI ca pe un copil. El învață ce-i dai să învețe

Industria asigurărilor este într-o continuă transformare, iar adoptarea tehnologiilor avansate și preocuparea pentru sustenabilitate devin factori cheie pentru succes. Inteligența Artificială (IA) oferă oportunități fără precedent pentru automatizarea proceselor, îmbunătățirea experienței clienților și crearea de produse personalizate. În același timp, conștientizarea impactului asupra mediului și necesitatea unei abordări responsabile impun integrarea practicilor sustenabile în toate aspectele activității asigurătorilor.

Cătălin Câmpeanu, Secretarul General al Institutului pentru Studii Financiare (ISF), și-a prezentat viziunea despre viitorul Inteligenței Artificiale (IA) în industria asigurărilor și nu numai, punctând modul în care aceasta ar trebui percepută și pașii necesari pentru reglementare.

"Este o oportunitate, un instrument absolut excepțional, pe care trebuie să învățăm să-l folosim"

"Până la urmă, ca să putem avea o dezbatere și niște concluzii, este bine să aducem la masă pe toată lumea, iar, în general, Institutul pentru Studii Financiare își propune acest lucru. Este o vorbă care spune «nu lăsa viitorul să-ți strice prezentul». Sunt foarte multe voci care ne avertizează asupra pericolelor reprezentate de ceea ce înseamnă Inteligența Artificială. Sigur că ele există, sigur că nu trebuie ignorate sau subestimate, dar, în același timp, trebuie să vedem că este o oportunitate, un instrument absolut excepțional, pe care trebuie să învățăm să-l folosim. De multe ori, trebuie să vedem acest instrument ca pe un copil. Lumea nu realizează un lucru. El învață, dar învață ceea ce-i dai tu să învețe. Rezultatul este în funcție de modul în care l-ai învățat. De multe ori, nu-l învățăm ce trebuie și sunt foarte multe exemple. Presa ne arată în fiecare zi exemple de, să-i spunem, rele practici în acest domeniu. În același timp, nu trebuie să ne fie frică să-l folosim. Noi îmbrățișăm această provocare.

Am avut o mare provocare în 2019, când am vrut să digitalizăm institutul. Aș putea spune că am reușit. În acest moment, pot să vă spun că, la institut, este o singură imprimantă mare, și aceea destul de puțin folosită. Suntem digitalizați 100%, platforma noastră funcționează, nu vine nimeni la ușă cu hârtii semnate, conform cu originalul, și alte lucruri de genul acesta. Acum avem altă provocare: aceea de a ne adapta și de a folosi Inteligența Artificială. Noi, în acest moment, suntem în proces de a crea o nouă platformă care va avea integrat un modul de Inteligență Artificială. Va fi utilă în tot ceea ce facem. Ne va folosi nu doar nouă, ci și beneficiarilor noștri. Cei care vor accesa această platformă vor beneficia de un astfel de instrument. În același timp, cum am spus și mai devreme, provocările sunt mari, pentru că este dificil să controlezi acest lucru.

Am auzit mai multe păreri despre suprareglementare și dacă nu cumva ne afectează competitivitatea. Este posibil, dar am să vă mai spun un lucru. Aceste vorbe se spuneau acum 100 de ani, când se reglementa timpul de lucru, iar toată lumea spunea «dacă nu lăsăm oamenii să muncească 17 ore pe zi, ne afectează competitivitatea». Nu știu ce să spun. Undeva trebuie să avem o limită. Trebuie reglementat. Trebuie reglementat destul de repede și, într-adevăr, încercăm să evităm riscul de suprareglementare, care e la fel de nociv ca lipsa de reglementare. Autoreglementarea nu o văd ca pe o soluție în acest moment. Ca să poți avea autoreglementare, trebuie să ai un cadru de reglementare care să-ți permită acest lucru. Ori noi suntem la început. Nu vorbesc de România. Chiar și Uniunea Europeană bâjbâie în acest moment. A venit regulamentul în februarie. Da, este un pas foarte mare. Noi trebuie să ne adaptăm la el acum, dar nu suntem încă în etapa în care putem spune că avem reglementare în domeniu. Există o reglementare, dar nu este suficientă. Ceea ce vreau să spun este că avem de-a face cu un copil care trebuie educat și învățat. El învață și se perfecționează cu orice îi dai. Depinde de noi cum îl învățăm și cum îl creștem", a explicat Cătălin Câmpeanu.

