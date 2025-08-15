Data publicării:

Nu deschideți aceste emailuri! DNSC avertizează asupra mesajelor cu atașamente periculoase

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția utilizatorilor asupra intensificării atacurilor de tip phishing care folosesc emailuri false și atașamente periculoase pentru a instala ransomware pe dispozitive.

Potrivit DNSC, atacatorii trimit mesaje frauduloase care imită comunicări oficiale ale unor organizații sau companii cunoscute, în special din domeniul financiar-contabil. Scopul este compromiterea sistemelor și blocarea accesului la date prin criptare, folosind mecanisme precum BitLocker. În multe cazuri, atacurile au la bază atașamente de tip Word, PDF sau arhive, care odată deschise, declanșează infectarea.

"Atenție la emailuri suspecte și atașamente periculoase – protejați-vă datele și dispozitivele! Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii active de phishing în care atacatorii trimit emailuri frauduloase ce par a proveni de la organizații oficiale sau companii cunoscute din domeniul financiar-contabil.

Mesajele conțin de cele mai multe ori inclusiv atașamente malițioase (ex. fișiere Word, PDF sau arhive), care, odată deschise, pot instala ransomware și pot cripta datele de pe dispozitiv folosind mecanisme precum BitLocker, blocând astfel accesul la informațiile dvs. https://www.dnsc.ro/.../alerta-intensificare-atacuri... În unele cazuri, mesajele par a proveni de la surse legitime, precum o asociație, un coleg sau un partener, și pot pretinde existența unor datorii, solicită plata unor servicii fictive sau cer informații personale ori financiare, iar deschiderea fișierelor duce la compromiterea completă a sistemului.

Recomandările DNSC

- Nu deschideți atașamente din emailuri nesolicitate sau suspecte, chiar dacă par legitime.

- Realizați copii de siguranță regulate pe dispozitive separate sau în cloud, pentru a preveni pierderea datelor.

- Instalați și actualizați periodic soluții antivirus/antimalware cu funcție de scanare a emailurilor.

- Nu efectuați plăți pe baza instrucțiunilor primite prin email fără a verifica sursa oficială.

- Verificați cu atenție expeditorul și, în caz de suspiciuni, confirmați autenticitatea mesajului printr-un canal alternativ.

- Raportați emailurile suspecte către DNSC la numărul 1911 sau în pnrisc.dnsc.ro sau către platforma pe care o utilizați.

Protejarea datelor și a echipamentelor este o responsabilitate comună. Detectarea și raportarea rapidă a tentativelor de infectare cu ransomware contribuie la reziliența întregului ecosistem digital", transmite DNSC.

Nu deschideți aceste emailuri! DNSC avertizează asupra mesajelor cu atașamente periculoase
