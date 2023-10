Noul impozit pe proprietate, greu de aplicat. Nazare (PNL) spune că "facem românii să vândă, în loc să îi ajutăm să prospere"

"Eu nu înţeleg cum o să aplice ANAF această chestiune legată de noul impozit progresiv pe proprietate. Mi-e tare teamă că costurile administrative ale aplicării măsurii vor fi mai mari decât beneficiile. Nu ştiu ce norme se vor face, ce pregătiri. Am avut o tentativă la începutul acestui an de introducere a anumitor prevederi legate de impozitul pe proprietate, şi nu s-au putut adopta tocmai din cauza birocraţiei.

Nu e uşor să creezi o grilă pentru persoane fizice. Cine o face, cum o face, cum sunt judecate, cum sunt evaluate respectivele proprietăţi. Aici trebuie să creezi şi această grilă, să creezi grila de evaluare a persoanelor. Sunt şi maşinile incluse, nu doar casele. Trebuie făcută o bază de date, trebuie să urmăreşti schimbările. Şi cum se va face asta? O să fie pe proprie răspundere? Proprietatea care e în comun cum va fi judecată?

De exemplu, ai un imobil mare care se califică. Şi sunt cinci proprietari. Cum fac cei cinci proprietari declaraţii? Poate într-o anume perioadă de timp, cu mari eforturi administrative, poţi, tehnic vorbind, să o aplici. Dar mie mi-e teamă că vor fi costuri mai mari decât beneficiile", a precizat Alexandru Nazare la Ce se întâmplă.

"Facem românii să vândă, în loc să îi ajutăm să prospere"

"Dar astea s-au discutat în coaliţie? Aceste temeri?", a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Eu sunt convins că din partea PNL aceste temeri au fost formulate în coaliţie. Din punctul nostru de vedere, nu e vorba dacă e 0,5%, 0,3%. Această legătură făcută între taxare şi nivelul proprietăţii, care e progresivă, e o chestiune care pe noi, pe liberali, ne deranjează foarte mult. Pentru noi, proprietatea e sfântă. Un nou impozit legat de avere, într-un mod extrem de complicat şi aproape inaplicabil, e foarte greu de digerat. Asta a fost una dintre temerile esenţiale pe care le-am formulat acolo.

Ok, avem nevoie de venituri în plus din proprietate. E justificat, pentru că taxele locale aplicate azi sunt foarte mici. E o realitate, nu trebuie să ne ascundem. Nu poţi să ai proprietăţi foarte mari, din zone centrale şi să plăteşti insignifiant. Dar hai să mărim taxa care este, dacă tot vrem nişte venituri. Sistemul e creat, nu ai eforturi în plus. Nu creezi un alt sistem complicat, pentru care ai nevoie de norme. Şi nu îl legi de avere.

Se pune bariera asta de 500.000 euro, dar la modul în care sunt evaluate proprietăţile din ziua de azi... La clasa medie, oameni care au o casă, mai moştentesc una, au şi un teren. Sau recuperează o casă după ani de procese, ajung să fie marii bogaţi. Marii bogaţi sunt în altă parte. Eu cred că o astfel de măsură nu i-ar face decât să vândă, facem românii să îşi vândă proprietăţile, în loc să îi ajutăm să prospere!", a mai declarat Alexandru Nazare.

