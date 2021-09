Noua ediție „Scientific Update”, o publicație a Philip Morris International, prezintă modul în care strategiile de reducere a riscurilor asociate fumatului pot avea un impact pozitiv

Philip Morris International (PMI) a publicat cea mai recentă ediție a „Scientific Update”, o publicație dedicată eforturilor de cercetare pentru dezvoltarea și evaluarea unei game de alternative fără fum la țigări, precum și a produselor „dincolo de nicotină”.

În această ediție, PMI prezintă tiparele de utilizare a produsului, riscul relativ și efectele trecerii la alternative fără fum comparate cu continuarea fumatului. De asemenea, subliniază importanța monitorizării de-a lungul timpului a tiparelor de utilizare pentru a evalua schimbările în ceea ce privește riscul asupra populației.

„Pentru a ne asigura că fumătorii adulți pot lua decizii informate, este important ca aceștia să cunoască alternativele fără fum și să aibă acces la date corecte și reale despre beneficiile, dar și despre riscurile acestor produse”, a declarat Steve Roulet, Global Head of Behavioral Research Insights în cadrul Philip Morris International. „Pentru orice fumător, cea mai bună alegere pe care o poate face este să renunțe complet la tutun și nicotină”.

Ediția din august 2021 a publicației „Scientific Update” oferă și detalii despre rezultatele studiilor clinice ale PMI efectuate de Luedicke et al. și Haziza et al., care au arătat că la participanții care au trecut de la țigări la produsul din tutun încălzit dezvoltat de PMI s-a constatat o scădere semnificativă a nivelurilor de monoxid de carbon (CO) măsurate în sânge după 24 de ore. După trei luni, participanții care au trecut la acest produs au raportat și o îmbunătățire a respirației și mai puține episoade de tuse, o scădere a inflamației cauzate de fum , nivel îmbunătățit al colesterolului și o reducere a stresului oxidativ.

Ultima ediție a „Scientific Update” este disponibilă la: https://www.pmiscience.com/whats-new/scientific-update-13. Edițiile anterioare sunt disponibile la: https://www.pmiscience.com/discover/technology/our-quarterly-scientific-and-technology-updates.