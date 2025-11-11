Nicușor Dan, reacție după ce o dronă s-a prăbușit în România

Nicușor Dan a avut o reacție după ce o dronă s-a prăbușit în România.
„Accidental. S-a mai întâmplat asta”, a zis Nicușor Dan.
„În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre”, anunță Ministerul Apărării Naționale. În timpul acestor atacuri o dronă s-a prăbușit în teritroiul României.
„Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană”, precizează un comunicat emis de MApN.
Dar „condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană. La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea”, arată Ministerul Apărării.
„A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, conchide MApN.
Potrivit DefenseRomania, din această vară cinci avioane de luptă Eurofighter Typhoon germane sunt prezente la Mihail Kogălniceanu (MK), unde efectuează alături de F-16 ale României, misiuni de Poliție Aeriană.
E vorba de cinci avioane Eurofighter Typhoon care au aterizat pe 29 iulie 2025 la Mihail Kogălniceanu (MK) în Constanța. Germania a înlocuit Italia, partenerii noștri din urmă fiind prezenți pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, tot cu avioane de luptă Eurofighter Typhoon.
Misiunile de Poliție Aeriană Întărită au rolul de a păstra securitatea spațiului aerian al Alianței și presupun prezența permanentă, pe bază rotațională, a aeronavelor aliate, pregătite de a reacționa la orice încălcări ale spațiului aerian NATO.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News