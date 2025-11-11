Nicușor Dan, reacție după ce o dronă s-a prăbușit în România

„Accidental. S-a mai întâmplat asta”, a zis Nicușor Dan.

„În noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre”, anunță Ministerul Apărării Naționale. În timpul acestor atacuri o dronă s-a prăbușit în teritroiul României.



„Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană”, precizează un comunicat emis de MApN.

Dar „condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană. La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea”, arată Ministerul Apărării.

„A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail. La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră. Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie efectuate la primele ore ale dimineții”, conchide MApN.



Misiunile de poliție aeriană, efectuate de Eurofighter Typhoon germane și F-16 ale României







Potrivit DefenseRomania, din această vară cinci avioane de luptă Eurofighter Typhoon germane sunt prezente la Mihail Kogălniceanu (MK), unde efectuează alături de F-16 ale României, misiuni de Poliție Aeriană.

E vorba de cinci avioane Eurofighter Typhoon care au aterizat pe 29 iulie 2025 la Mihail Kogălniceanu (MK) în Constanța. Germania a înlocuit Italia, partenerii noștri din urmă fiind prezenți pentru misiuni de Poliție Aeriană Întărită, tot cu avioane de luptă Eurofighter Typhoon.

Misiunile de Poliție Aeriană Întărită au rolul de a păstra securitatea spațiului aerian al Alianței și presupun prezența permanentă, pe bază rotațională, a aeronavelor aliate, pregătite de a reacționa la orice încălcări ale spațiului aerian NATO.