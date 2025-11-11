Nicușor Dan, mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații: „Sacrificiul vostru a construit România de azi”

Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidențial pentru securitate națională - Departamentul Securității Naționale, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României din București.

Ziua Veteranilor: omagiu și recunoștință

În mesajul său, președintele Nicușor Dan a subliniat importanța comemorării tuturor militarilor care au participat la misiuni în teatrele de operații, dar și simbolismul zilei de 11 noiembrie.

„Sărbătorim astăzi Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, prilej de omagiere a tuturor militarilor care au participat la misiuni în zone unde România a fost și este prezentă alături de aliați și parteneri.

11 noiembrie are o simbolistică deosebită. În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, acum mai bine de un secol, în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania. În România, comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași.

Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații.

Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului.

În acest moment aniversar special, salut rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS care au avut loc anul acesta în Canada, o echipă formată din militarii răniți în misiuni desfășurate în afara teritoriului național.

Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite”, a transmis acesta.

România, pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO

În contextul actual de securitate, marcat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, Nicușor Dan a subliniat rolul esențial al Armatei Române și al veteranilor în menținerea stabilității și securității regionale.

„Dragi veterani din teatrele de operații,

Continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuție substanțială la securitatea regională și euroatlantică. Acest onorant statut vi se datorează și dumneavoastră, ca parte a întregii Armate Române, alături de aliații și partenerii noștri.

Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale.

Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent.

La mulți ani!”, a încheiat Nicușor Dan.