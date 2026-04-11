DCNews Stiri Nicuşor Dan, la slujba din Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu
Data actualizării: 10:04 11 Apr 2026 | Data publicării: 10:03 11 Apr 2026

Nicuşor Dan, la slujba din Vinerea Mare la Mănăstirea Cornu
Autor: Mihai Ciobanu

nicusor dan la cornu Foto: Facebook Virgiliu-Daniel Nanu

Preşedintele Nicuşor Dan a mers, vineri seara, la Cornu - Prahova.

Cel care a făcut public acest lucru a fost Virgiliu Nanu (PSD), preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

 "În Vinerea Mare, acasă, la mănăstirea Cornu, am avut parte de o întâlnire neașteptată. Printre oameni, fără anunț, fără protocol, l-am întâlnit pe Nicușor Dan. Discret, firesc, așa cum ar trebui să fie orice om care înțelege că funcția nu te separă de oameni, ci te apropie de ei", a scris acesta pe Facebook.

"Au fost câteva momente simple, într-un loc în care nu contează pozițiile, ci liniștea și sensul pe care îl găsești. În astfel de clipe vezi mai clar ce înseamnă normalitatea: să fii acolo, între oameni, nu deasupra lor.

Paștele, pentru noi, nu este doar despre tradiții, ci despre întoarcere – la credință, la echilibru, la lucrurile care ne țin împreună. Iar când vezi că și cei care conduc aleg să fie în mijlocul oamenilor, fără distanță, e un semn bun.

M-am bucurat să-l văd aproape de oameni. Acolo unde, de fapt, trebuie să fie", a mai transmis Virgiliu Nanu.

