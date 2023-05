Nicușor Dan anunță când va fi renovată rețeaua de termoficare a Capitalei. Centralele de apartament ar polua prea mult. ”E o boală grea”

În ceea ce privește traficul în București, primarul general a recunoscut că ne lipsește un sistem informatic de monitorizare. ”Ne lipseşte un instrument pentru care, acum câteva săptămâni, am lansat achiziţia publică. Acest instrument se numeşte model de trafic şi trebuie să fie parte a Planului de Mobilitate Urbană. Acesta este o bază de date, un soft care îţi spune în orice moment câţi oameni merg dintr-o zonă în alta oraşului şi câţi folosesc diferite tipuri de transport”, a spus Nicușor Dan.

Daniela Petrican și Cătălin Cârnu, redactorii RRA, au ridicat problema transportului în comun. Nicușor Dan a recunoscut că sunt necesare benzile speciale pentru transportul public.

”O parte din problemă se va rezolva când vor fi modernizate acele linii de tramvai pe care vrem să le modernizăm, a spus Nicușor Dan, de exemplu Bulevardul Mihalache, unde tramvaiul merge cu 7-8 km/h pentru că linia nu-i permite…În momentul în care o să ai modernizată linia de tramvai, atunci pe porţiunile comune şi autobuzele şi troleibuzele care circulă pe acea zonă vor putea să folosească linia de tramvai”.

De ce durează 1 an să reabilitezi 1 km de linie de tramvai

De ce durează un an reabilitarea unui kilometru de linie de tramvai, l-a întrebat Cătălin Cârnu, referindu-se la situația de pe Bdv. Doina Cornea.

” Este o boală pe care o avem de a nu afecta resurse serioase şi a nu face o proiectare serioasă, a răspuns primarul general. Şi atunci când se duc firmele de execuţie în teren găsesc fel de fel de probleme. Asta s-a întâmplat la acel kilometru, pe Bulevardul Doina Cornea. Asta s-a întâmplat în Prelungirea Ghencea. Vă spuneam mai devreme, într-un kilometru au trebuit să fie date peste 80 de dispoziţii de şantier de mici modificări ale proiectului tehnic, pentru că apăreau lucruri care nu fuseseră prevăzute la proiectare. Acum, pe contractele pe care o să le atribuim - aşa cum am spus, au fost depuse oferte pentru achiziţia publică pe linia de tramvai. Achiziţia o facem pentru proiectare şi execuţie şi atunci cel care execută, firma care execută, este responsabilă de proiectarea pe care el însuşi o face; are şase luni pentru proiectare şi 12 luni pentru execuţie”, a concluzionat Nicușor Dan.

Prelungirea Ghencea, finalizată integral în 2025

Care este stadiul organizării licitaţiei pentru tronsoanele trei şi patru din supralărgirea prelungirea Ghencea-Domneşti, a întrebat Daniela Petrican?

”Tronsonul doi e practic gata, a spus Nicușor Dan. Tronsonul unu o să fie gata în primăvara anului viitor. Pe tronsoanele trei şi patru suntem gata cu împărţirea elementelor de cost, deci practic sunt cele patru bucăţi de drum şi al cincilea, care este linia de tramvai. Pe studiul de fezabilitate iniţial erau elemente de cost la nivel general şi a fost o muncă pentru ca ele să fie împărţite pe fiecare din aceste cinci elemente de infrastructură. Ele sunt gata, trebuie ca Consiliul General să le aprobe şi după care o să facem, o să ieşim în achiziţie publică. Deci, aşa cum am spus, unu şi doi vor fi gata în primăvara anului viitor. Probabil că achiziţia publică pentru tronsoanele trei şi patru se va finaliza undeva în toamna acestui an şi, din momentul acela, cam încă un an şi jumătate. În total, deci, 2 ani din momentul acesta.Este dificil de a face lărgiri sau alte lucrări mari la o şosea din oraş, pentru că sub ea sunt toate reţelele, trebuie să le muţi... Dacă vorbim de Prelungirea Ghencea, numai pe curent electric sunt trei reţele”.

E o boală grea care necesită timp pentru a fi rezolvată

Mulţi ascultători Radio Romania se întreabă dacă va fi mai bine, va fi mai cald iarna următoare, dacă vom avea apă caldă...sau trecem la centrale de apartament, a spus Cătălin Cârnu.

”După mulţi ani în care a fost tot mai rău, din iarnă în iarnă, iarna aceasta a fost ceva mai bine, a spus Dan. Deci, iarna pe care tocmai am trecut-o a fost mai bună din punctul de vedere al serviciului, decât iarna precedentă şi mai bună decât... Vă aduc aminte că în primul an de mandat, deci în iarna 2020 spre 2021, înainte de Crăciun, a fost o uriaşă avarie şi jumătate din Bucureşti n-a avut căldură în plină iarnă vreo două săptămâni. Am avut în iarna care a trecut, cea mai friguroasă lună a fost februarie şi funcţionarea a fost foarte bună, în sensul că am avut zile întregi în care n-am avut avarii şi toată lumea a avut căldură. Cu apa caldă… am mai avut lipsă de parametri.

E o boală grea care necesită timp pentru a fi rezolvată. Pe de o parte, am mărit numărul de kilometri pe care i-am făcut, pe care i-am schimbat, am ajuns la 32 în ultimul an, iar anul ăsta o să deschidem vreo 20 de şantiere, spre deosebire de cinci-şase care au fost anul trecut. Am montat acea centrală, provizoriu, prima oară când se pune o centrală după Revoluţie, în zona Titan.

Deci, noi am avut, aşa cum era sistemul construit, am avut două centrale mari în sud, două centrale mari în vest şi două centrale mari în nord-est, la care am renunţat, din păcate. Şi acum, prima oară am pus această centrală provizorie la Titan, a fost gata în jur de 1 februarie, dacă-mi aduc bine aminte, şi ea a echilibrat foarte bine sistemul şi asta a ajutat ca în februarie să funcţioneze mai bine.

Anul ăsta vrem să - şi deja am făcut toate formalităţile, chiar azi la ora 12:00 avem o întâlnire cu producătorii de centrale - vrem să mai mutăm 20 de centrale mai mici pe puncte termice, care sunt capete de reţea. Centrala de apartament, pe de altă parte, e o decizie individuală, însă pentru mine, ca primar…vreau să spun că noi deservim în momentul de faţă 550.000 de apartamente. Pentru aerul din Bucureşti ar fi o catastrofă ca 550.000 de apartamente să se treacă de la încălzirea centralizată, unde ai nişte CET-uri la marginea oraşului, cu nişte turnuri înalte care duc factorii de poluare în afara oraşului, la centralele de apartament.

