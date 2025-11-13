Negocierile pentru legea pensiilor speciale, fără rezultat. Magistrații și coaliția nu au ajuns la un acord

Potrivit liderului deputaților UDMR, Csoma Botond, propunerile formulate de magistrați sunt inechitabile.

Aceștia au cerut ca pensia să reprezinte 65% din venitul brut, în timp ce coaliția a venit cu o propunere diferită, 70% din venitul net.

Csoma Botond consideră exagerate propunerile magistraților.

”Din câte am înțeles, magistrații ceruseră ca pensia lor să fie de 65% din venitul brut. Ceea ce înseamnă că ar fi, după anumite calcule, 97%-98% din ultimul venit net, ceea ce considerăm că nu este echitabil. Considerăm că pensia ar trebui să fie undeva la 70%-75% din venitul net (…). Mi se pare un pic exagerată această doleanță a magistraților să fie 65% din venitul brut. Cred că trebuie să luăm în considerare solidaritatea socială, situația dificilă a României și situația altor categorii socio-profesionale”.

UDMR susține o nouă asumare a răspunderii pe legea pensiilor magistraților

”Eu cred că această coaliție de guvernare nu are altă soluție decât să elaboreze un nou proiect și sigur, să trimită acel proiect CSM-ului, să vedem CSM-ul în cât timp va aviza acel proiect, vor avea nevoie de 30 de zile sau vor proceda mai rapid și după aceea să-și asume răspunderea în Parlament pentru acel proiect, dar să aștepte, sigur, să nu existe probleme de natură procedurală, cum au existat la prima asumare”.

Guvernul riscă să piardă peste 200 de milioane de euro dacă reforma întârzie

Întrebat dacă își asumă coaliția riscul de a pierde peste 200 de milioane de euro, dacă nu face reforma pensiilor magistraților până la finalul lunii, liderul deputaților UDMR a răspuns: ”Ar fi o variantă foarte proastă să pierdem aceste sume. Guvernul este hotărât să facă această reformă. Sigur, nu depinde în totalitate de Guvern, mai există și Curtea Constituțională, care de multe ori este a treia Cameră a Parlamentului”, potrivit RFI.

