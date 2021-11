Negocieri PSD - PNL. Chirieac: Primul lucru care trebuia discutat

"Eu cred că au început negocierile cu stângul (n.r. - cei de la PSD şi PNL). Primul lucru care cred că trebuie negociat este persoana premierului. Un guvern depinde foarte mult de premier. Ca să începi să discuţi program de guvernare, pe stânga, pe dreapta, fără să ştii cine va fi şeful Guvernului, mie mi se pare absurd.

Am auzit de curând ştirea că preşedintele Iohannis ar intenţiona să-l nominalizeze tot pe Nicolae Ciucă. Dacă era Florin Cîţu, preşedintele PNL, avea un sens. Dacă era Marcel Ciolacu, ar fi fost în dreptul lui, pentru că Partidul Social Democrat a câştigat alegerile.

De asemenea, cele două partide au discutat de modelul israelian, alternanţa premierilor. De unde vine Nicolae Ciucă în momentul acesta şi ce interes are PSD-ul, să rezolve o criză nu pentru România, ci pentru preşedintele Iohannis care singur a ajuns într-o situaţie imposibilă?", a declarat, marţi, la România TV, la emisiunea realizată de către Niels Schnecker, analistul politic Bogdan Chirieac.

Cîţu: Am discutat calendarul privind programul de guvernare; mâine - discuţii pe economic şi social

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că discuţiile cu PSD, UDMR şi minorităţile naţionale au vizat calendarul referitor la programul de guvernare, precizând că miercuri se vor aborda punctele importante pe partea economică şi socială.



"A fost o primă discuţie în format alături de PSD, UDMR şi minorităţi şi am discutat despre un calendar în care vom discuta despre programul de guvernare. Mâine vom începe cu punctele importante pe partea economică şi socială şi, după aceea, mergem mai departe", a afirmat Cîţu, la Parlament. El a menţionat că susţine orice majorare de venituri dacă economia o permite.



"Sunt de acord cu orice majorare, aşa cum am fost şi până acum, noi am crescut pensiile şi salariile şi anul acesta, în funcţie de cât ne putem permite. Dacă există surse de finanţare pentru toate aceste programe, bineînţeles că ele se pot face, dacă nu, vom vedea ce poate să-şi permită economia", a explicat premierul interimar. Potrivit lui Cîţu, taxele nu vor fi majorate în perioada următoare.

Ciolacu: Nu am intrat în niciun detaliu, dacă se micşorează sau se măreşte numărul de ministere

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că, la întâlnirea cu PNL, UDMR şi grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, nu s-a discutat dacă se va mări sau nu numărul de ministere din viitorul Guvern.



Întrebat dacă la întâlnirea de la Palatul Parlamentului s-a discutat şi despre o formulă guvernamentală, câte ministere ar trebui să aibă fiecare partid, Ciolacu a spus: "Va fi o împărţire în funcţie de ponderea din Parlament. Nu am intrat în niciun detaliu, dacă se micşorează sau se măreşte numărul de ministere. Va rămâne ponderea pe care ne-au dat-o românii la alegerile generale".



El a menţionat că toate detaliile legate de alcătuirea Guvernului vor fi stabilite în urma negocierilor care vor avea loc în zilele următoare, relatează Agerpres.