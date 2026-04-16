DCNews Stiri Nazare: Relația României cu SUA este la cel mai bun nivel din ultimii ani
Data actualizării: 12:46 16 Apr 2026 | Data publicării: 12:45 16 Apr 2026

Nazare: Relația României cu SUA este la cel mai bun nivel din ultimii ani
Autor: Alexandra Curtache

alexandru nazare Foto: Agerpres/ Alexandru Nazare

Oportunităţile de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte energetice majore, precum şi importanţa parteneriatului cu Statele Unite ale Americii au fost discutate într-o întâlnire cu directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă, a anunţat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Reîntâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului pentru Dominanţă Energetică de la Casa Albă. Dialogul direct cu centrul de putere american confirmă că România se află într-una dintre cele mai bune poziţii din ultimii ani în relaţia cu administraţia SUA. Am discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, continuând subiectele vizitelor anterioare la Washington: securitatea energetică, investiţiile strategice şi rolul României ca hub energetic regional. În mod concret, am abordat oportunităţi de finanţare, dezvoltarea infrastructurii şi implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune", a scris, joi, pe pagina sa de Facebook, ministrul Finanţelor, după întâlnirea cu oficialul american.

România, poziționare strategică în context global

Potrivit acestuia, Consiliul pentru Dominanţă Energetică este o structură creată la nivelul Casei Albe pentru a accelera proiecte strategice, a reduce birocraţia şi a coordona instituţiile-cheie - de la energie şi mediu până la comerţ şi politică externă. Funcţionează ca un task force cu influenţă directă în administraţia americană, iar Jarrod Agen este unul dintre actorii relevanţi în definirea politicilor energetice ale administraţiei Trump.

„În contextul actual, marcat de competiţie globală pentru resurse şi de necesitatea reducerii dependenţelor strategice, întâlnirea are o miză majoră. România este foarte bine poziţionată în acest context, cu unul dintre cele mai echilibrate mixuri energetice şi capacitatea de a contribui la stabilitatea energetică a regiunii", a precizat Alexandru Nazare.

Prioritatea Ministerului Finanțelor: atragerea de investiții

Oficialul român menţionează că, din perspectiva Ministerului Finanţelor, prioritatea este ca România să valorifice această oportunitate prin atragerea de investiţii, susţinerea proiectelor strategice şi consolidarea poziţiei de partener predictibil şi competitiv.

„Parteneriatul cu Statele Unite, inclusiv prin dialog direct cu structuri importante ale administraţiei americane, este esenţial pentru a transforma aceste oportunităţi în rezultate concrete pentru economia românească", a mai arătat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanţelor participă la reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional, în Washington DC, Statele Unite ale Americii, în perioada 14 - 20 aprilie 2026. 

