Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
Ce discută ministrul Nazare cu americanii. Agenda oficialului de la Finanțe în SUA. Întâlniri cu șefi din FMI și Banca Mondială
Data publicării: 19:56 14 Apr 2026

Ce discută ministrul Nazare cu americanii. Agenda oficialului de la Finanțe în SUA. Întâlniri cu șefi din FMI și Banca Mondială
Autor: Gabriela Ungureanu

Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea Ilie Bolojan - Alexandru Nazare. Inquam Photos/ Octav Ganea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află, de astăzi, în SUA.

”Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 14–20 aprilie 2026, o vizită în Statele Unite ale Americii. Contextul este dat de participarea României la reuniunile instituțiilor financiare internaționale. Printre altele, pe agenda de lucru a ministrului se numără întâlniri cu investitorii. 

Programul ministrului Finanțelor:

  • 14–18 aprilie 2026 – Washington D.C.

Întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai administrației SUA:

  • Întâlnire cu Jarrod Agen, Directorul Consiliului Național pentru Dominanțã Energeticã al Casei Albe;-      
  • Întrevedere cu Subsecretarul Departamentului de Comerț al SUA, William Kimmitt, coordonator al Administrației Comerțului Internațional din cadrul Departamentului Comerțului și consilierul principal al Secretarului Howard Lutnick pe teme de comerț, investiții, diplomație comercialã și competitivitate globalã;
  • Întrevedere cu William Beach, Secretar adjunct pentru Europa și Eurasia (interimar) la Departamentul Trezoreriei SUA;
  •  Întâlnire cu Ben Black, CEO al Development Finance Corporation (DFC), agenția  federalã a Statelor Unite care finanțeazǎ investiții americane strategice în piețele emergente;

Participare la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care include:

  • Discuții cu Ajay Banga, Președintele Băncii Mondiale și Antonella Bassani, Vicepreședinte a pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială;
  • Întâlniri cu Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa al Fondului Monetar Internațional, precum și cu Jeroen Clicq, Director Executiv al FMI;
  • Întrevederi cu Makhtar Diop, Director General al Corporației Financiare Internaționale (IFC) și Tsutomu Yamamoto, director general al Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor (MIGA) și Junaid Ahmad, vicepreședinte pentru operațiuni al MIGA;
  • Întâlnire cu Odile Renaud Basso, președinte al Bãncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare;
  • Reuniuni multilaterale și bilaterale dedicate cooperãrii financiare, investițiilor și sprijinului pentru reformele și proiectele prioritare din România.
     
  • 15–21 aprilie 2026 – Washington D.C. și New York 
  • Desfășurarea unui turneu de promovare care cuprinde:

-        Întâlniri cu investitori internaționali în instrumente financiare cu venit fix;
-        Discuții cu agențiile de rating Fitch, Moodys și S&P;
-        Prezentări privind situația macroeconomică a României și strategia de finanțare și administrare a datoriei publice.

Printre temele de discuție se regăsesc:

- consolidarea dialogului României cu instituțiile financiare internaționale și reafirmarea parteneriatelor strategice cu Banca Mondialã, Fondul Monetar Internațional și instituțiile afiliate;

- evaluarea stadiului proiectelor aflate în derulare și identificarea unor noi oportunități de finanțare și asistență tehnică pentru susținerea investițiilor publice și a reformelor structurale;

- promovarea stabilitãții macroeconomice a României și a eforturilor de consolidare fiscală în rândul investitorilor internaționali;

- menținerea unui dialog constant și transparent cu mediul investițional și agențiile de rating, în sprijinul strategiilor de finanțare ale statului român și al accesului sustenabil la piețele financiare internaționale.

Agenda acestei noi vizite în Statele Unite ale Americii reflectã angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida credibilitatea României pe piețele internaționale, de a extinde parteneriatele strategice și de a atrage resurse financiare sustenabile pentru susținerea investițiilor și a reformelor structurale, în beneficiul dezvoltãrii economice pe termen lung” arată comunicatul Ministerului de Finanțe. 

sua
ministru de finante
alexandru nazare
fmi
banca mondiala
Cele mai noi știri
Publicat acum 54 minute
Blocada SUA împotriva Iranului: Peste 10.000 de militari, nave și avioane mobilizate (CENTCOM)
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Incendiul din Constanța a fost stins. Nouă victime au ajuns la spital, printre care trei copii/ Update
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Andrei Caramitru cere demiterea purtătorului de cuvânt al BOR, Adrian Agachi: "Face un rău dement bisericii"
Publicat acum 1 ora si 36 minute
Ce discută ministrul Nazare cu americanii. Agenda oficialului de la Finanțe în SUA. Întâlniri cu șefi din FMI și Banca Mondială
Publicat acum 1 ora si 50 minute
Pensiile militare, clarificări de la ministrul Florin Manole pentru pensionari
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 34 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 11 ore si 52 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 8 ore si 4 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 10 ore si 47 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 12 ore si 36 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close