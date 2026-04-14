Ce discută ministrul Nazare cu americanii. Agenda oficialului de la Finanțe în SUA. Întâlniri cu șefi din FMI și Banca Mondială

”Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 14–20 aprilie 2026, o vizită în Statele Unite ale Americii. Contextul este dat de participarea României la reuniunile instituțiilor financiare internaționale. Printre altele, pe agenda de lucru a ministrului se numără întâlniri cu investitorii.

Programul ministrului Finanțelor:

14–18 aprilie 2026 – Washington D.C.

Întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai administrației SUA:

Întâlnire cu Jarrod Agen , Directorul Consiliului Național pentru Dominanțã Energeticã al Casei Albe;-

, Directorul Consiliului Național pentru Dominanțã Energeticã al Casei Albe;- Întrevedere cu Subsecretarul Departamentului de Comerț al SUA, William Kimmitt , coordonator al Administrației Comerțului Internațional din cadrul Departamentului Comerțului și consilierul principal al Secretarului Howard Lutnick pe teme de comerț, investiții, diplomație comercialã și competitivitate globalã;

, coordonator al Administrației Comerțului Internațional din cadrul Departamentului Comerțului și consilierul principal al Secretarului Howard Lutnick pe teme de comerț, investiții, diplomație comercialã și competitivitate globalã; Întrevedere cu William Beach , Secretar adjunct pentru Europa și Eurasia (interimar) la Departamentul Trezoreriei SUA;

, Secretar adjunct pentru Europa și Eurasia (interimar) la Departamentul Trezoreriei SUA; Întâlnire cu Ben Black, CEO al Development Finance Corporation (DFC), agenția federalã a Statelor Unite care finanțeazǎ investiții americane strategice în piețele emergente;

Participare la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care include:

Discuții cu Ajay Banga, Președintele Băncii Mondiale și Antonella Bassani, Vicepreședinte a pentru Europa și Asia Centrală la Banca Mondială ;

; Întâlniri cu Alfred Kammer, Director al Departamentului pentru Europa al Fondului Monetar Internațional, precum și cu Jeroen Clicq, Director Executiv al FMI ;

; Întrevederi cu Makhtar Diop , Director General al Corporației Financiare Internaționale (IFC) și Tsutomu Yamamoto, director general al Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor (MIGA) și Junaid Ahmad, vicepreședinte pentru operațiuni al MIGA;

, Director General al Corporației Financiare Internaționale (IFC) și Tsutomu Yamamoto, director general al Agenției Multilaterale de Garantare a Investițiilor (MIGA) și Junaid Ahmad, vicepreședinte pentru operațiuni al MIGA; Întâlnire cu Odile Renaud Basso, președinte al Bãncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

Reuniuni multilaterale și bilaterale dedicate cooperãrii financiare, investițiilor și sprijinului pentru reformele și proiectele prioritare din România.



15–21 aprilie 2026 – Washington D.C. și New York

Desfășurarea unui turneu de promovare care cuprinde:

- Întâlniri cu investitori internaționali în instrumente financiare cu venit fix;

- Discuții cu agențiile de rating Fitch, Moodys și S&P;

- Prezentări privind situația macroeconomică a României și strategia de finanțare și administrare a datoriei publice.

Printre temele de discuție se regăsesc:

- consolidarea dialogului României cu instituțiile financiare internaționale și reafirmarea parteneriatelor strategice cu Banca Mondialã, Fondul Monetar Internațional și instituțiile afiliate;

- evaluarea stadiului proiectelor aflate în derulare și identificarea unor noi oportunități de finanțare și asistență tehnică pentru susținerea investițiilor publice și a reformelor structurale;

- promovarea stabilitãții macroeconomice a României și a eforturilor de consolidare fiscală în rândul investitorilor internaționali;

- menținerea unui dialog constant și transparent cu mediul investițional și agențiile de rating, în sprijinul strategiilor de finanțare ale statului român și al accesului sustenabil la piețele financiare internaționale.

Agenda acestei noi vizite în Statele Unite ale Americii reflectã angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida credibilitatea României pe piețele internaționale, de a extinde parteneriatele strategice și de a atrage resurse financiare sustenabile pentru susținerea investițiilor și a reformelor structurale, în beneficiul dezvoltãrii economice pe termen lung” arată comunicatul Ministerului de Finanțe.