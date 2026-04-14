Ce discută ministrul Nazare cu americanii. Agenda oficialului de la Finanțe în SUA. Întâlniri cu șefi din FMI și Banca Mondială

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află, de astăzi, în SUA.
”Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, efectuează, în perioada 14–20 aprilie 2026, o vizită în Statele Unite ale Americii. Contextul este dat de participarea României la reuniunile instituțiilor financiare internaționale. Printre altele, pe agenda de lucru a ministrului se numără întâlniri cu investitorii.
Programul ministrului Finanțelor:
Întâlniri la nivel înalt cu reprezentanți ai administrației SUA:
Participare la Reuniunea de primăvară a Grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional, care include:
- Întâlniri cu investitori internaționali în instrumente financiare cu venit fix;
- Discuții cu agențiile de rating Fitch, Moodys și S&P;
- Prezentări privind situația macroeconomică a României și strategia de finanțare și administrare a datoriei publice.
Printre temele de discuție se regăsesc:
- consolidarea dialogului României cu instituțiile financiare internaționale și reafirmarea parteneriatelor strategice cu Banca Mondialã, Fondul Monetar Internațional și instituțiile afiliate;
- evaluarea stadiului proiectelor aflate în derulare și identificarea unor noi oportunități de finanțare și asistență tehnică pentru susținerea investițiilor publice și a reformelor structurale;
- promovarea stabilitãții macroeconomice a României și a eforturilor de consolidare fiscală în rândul investitorilor internaționali;
- menținerea unui dialog constant și transparent cu mediul investițional și agențiile de rating, în sprijinul strategiilor de finanțare ale statului român și al accesului sustenabil la piețele financiare internaționale.
Agenda acestei noi vizite în Statele Unite ale Americii reflectã angajamentul Ministerului Finanțelor de a consolida credibilitatea României pe piețele internaționale, de a extinde parteneriatele strategice și de a atrage resurse financiare sustenabile pentru susținerea investițiilor și a reformelor structurale, în beneficiul dezvoltãrii economice pe termen lung” arată comunicatul Ministerului de Finanțe.
de Anca Murgoci
de Anca Murgoci