NATO renunță la avioanele Boeing E-7 Wedgetail și analizează opțiuni europene pentru înlocuirea flotei AWACS

"Ţările de Jos, în mod concertat cu mai multe ţări partenere, au renunţat la achiziţia a şase aparate Boeing E-7 Wedgetail", ce urmau să înlocuiască aparatele Boeing E-3A, folosite de Alianţă ca avioane de recunoaştere aeriană AWACS, a transmis ministerul într-un comunicat, citat de AFP. Aceste aparate vor aştepta sfârşitul duratei lor de viaţă în anul 2035.

"Avioanele trebuie înlocuite, e clar. Acest proces este prin urmare în curs şi eu voi face totul pentru a mă asigura că vom accelera acest proces", a declarat la rândul său, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, de la baza aeriană din Geilenkirchen, în Germania, acolo unde se află avioanele AWACS.

Ce alt constructor ar putea înlocui Boeing

Secretarul de stat olandez pentru apărare Gijs Tuinman nu a spus ce alt constructor ar putea înlocui Boeing, evidențiind cu toate acestea "importanţa de a investi în industria europeană", conform acestui comunicat.

NATO îşi anunţase în luna noiembrie 2023 intenţia de a înlocui flota sa de AWACS cu şase aparate Boeing E-7A, dar în final a renunţat ca urmare a retragerii americane din acest program de înlocuire, anunţată în iulie, notează Agerpres.

