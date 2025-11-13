€ 5.0839
|
$ 4.3783
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0839
|
$ 4.3783
 
DCNews Stiri NATO renunță la avioanele Boeing E-7 Wedgetail și analizează opțiuni europene pentru înlocuirea flotei AWACS
Data actualizării: 21:22 13 Noi 2025 | Data publicării: 19:43 13 Noi 2025

NATO renunță la avioanele Boeing E-7 Wedgetail și analizează opțiuni europene pentru înlocuirea flotei AWACS
Autor: Andrei Itu

După modelul Poloniei, Estonia solicită activarea articolului 4 al NATO. Șeful alianței salută răspunsul rapid şi decisiv Sursa Foto: FreePik
 

Ministerul Apărării din Olanda a anunțat joi că NATO a hotărât să renunțe la compania americană Boeing pentru înlocuirea flotei sale de avioane AWACS.

"Ţările de Jos, în mod concertat cu mai multe ţări partenere, au renunţat la achiziţia a şase aparate Boeing E-7 Wedgetail", ce urmau să înlocuiască aparatele Boeing E-3A, folosite de Alianţă ca avioane de recunoaştere aeriană AWACS, a transmis ministerul într-un comunicat, citat de AFP. Aceste aparate vor aştepta sfârşitul duratei lor de viaţă în anul 2035.

"Avioanele trebuie înlocuite, e clar. Acest proces este prin urmare în curs şi eu voi face totul pentru a mă asigura că vom accelera acest proces", a declarat la rândul său, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, de la baza aeriană din Geilenkirchen, în Germania, acolo unde se află avioanele AWACS.

Ce alt constructor ar putea înlocui Boeing

Secretarul de stat olandez pentru apărare Gijs Tuinman nu a spus ce alt constructor ar putea înlocui Boeing, evidențiind cu toate acestea "importanţa de a investi în industria europeană", conform acestui comunicat.

NATO îşi anunţase în luna noiembrie 2023 intenţia de a înlocui flota sa de AWACS cu şase aparate Boeing E-7A, dar în final a renunţat ca urmare a retragerii americane din acest program de înlocuire, anunţată în iulie, notează Agerpres.

Vezi și - Demararea procedurii de achiziție în programul "Tanc principal de luptă", aprobat prealabil de Parlament

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nato
boeing
avioane AWACS
flota avioane
Boeing E-7 Wedgetail
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Firma americană care vrea să cumpere activele străine ale Lukoil, după ce vânzarea către Gunvor a fost blocată
Publicat acum 36 minute
SUA au mai mai multe trupe în România decât în 2022. Ambasadorul Whitaker reafirmă sprijinul american pentru București
Publicat acum 56 minute
Trend viral pe TikTok: De ce își pun influencerii felii crude de cartof sau ceapă în șosete, înainte de culcare
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Ministrul Rogobete, clarificări în scandalul de la Spitalul de Urgență Brașov: „Am primit garanții ferme”
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Drona prăbușită în România în timpul unui nou atac rusesc. Şeful Statului Major, precizări
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 12 Noi 2025
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat pe 12 Noi 2025
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close