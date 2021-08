Năsui - Turcan, viziuni diferite faţă de creşterea salariului minim. Efectul ascuns asupra pensiilor speciale

În timp ce Raluca Turcan, ministrul liberal al Muncii, anunţă că va demara discuţiile pe seama unei viitoare majorări a salariului minim, Claudiu Năsui, ministrul USR PLUS al Economiei, vine cu o viziune total diferită.

Claudiu Năsui propune o nouă modalitate prin care salariul minim să crească semnificativ, fără a mai avea impact şi asupra pensiilor speciale şi a veniturilor parlamentarilor. Ministrul a explicat, marți, la DC News TV, că o majorare procentuală a salariului minim brut ar aduce un câştig mic pentru cei care câştigă acest venit şi câştiguri mari chiar pentru cei care încasează sume uriaşe: cei care iau pensii speciale şi parlamentarii - ale căror venituri sunt strâns legate de valoarea salariului minim.

Ministrul USR PLUS vine cu o nouă propunere: aceea ca, prin eliminarea impozitării salariului minim, să crească venitul net al celor care îl primesc fără ca, implicit, să crească veniturile parlamentarilor şi pensiile speciale care sunt acordate în funcţie de salariul minim brut. Concret: crescând salariul minim net prin eliminarea impozitului câştigă doar cei care primesc acest salariu, nu şi parlamentarii şi cei care încasează pensii speciale.

Claudiu Năsui, explicații pe larg la DC News TV

Ministrul Claudiu Năsui a vorbit despre impozitarea salariilor și eliminarea taxelor pe salariul minim.

„Sunt două feluri. Haideți să vă prezint cele două: primul este cel pe care l-am susținut noi cel mai tare, al doilea este o soluție de compromis la care am ajuns cu partenerii de coaliție. Primul era să începem pe tranșe să nu mai impozităm salariul minim. În primul an nu mai impozităm primii 400 de lei pentru toată lumea, iar asta înseamnă un plus de 200 și ceva de lei la salariu. Al doilea an mai facem încă 400 de lei, al treilea an la fel, gradual până ajungi la nivelul salariului minim și în felul acesta ai o sumă de bani și o politică socială în același timp. E și economică, că îți scoate lumea din inactivitate, apropo de topuri, noi suntem în topul inactivității, suntem pe locul 3 în Europa al oamenilor care nu muncesc”, a spus Claudiu Năsui, LIVE, la DCNews.

„În momentul în care am făcut propunerea aceasta, am făcut-o pentru a limita creșterea cheltuielilor. În loc să dai 2,5 miliarde pe un mod în care iei de la toată lumea și apoi dai selectiv, mai bine lași 1,9 miliarde, deci ești pe plus cu 600 de milioane. Mai mult de atât, atunci când crești salariul minim brut, că cel brut este cel pe care îl stabilește statul, cresc toate pensiile speciale. De ce? Pentru că pensiile speciale sunt corelate cu salariile în plată și salariile în plată la stat sunt toate multipli de salariu minim. De exemplu, un parlamentar are 9 salarii minime. Dacă crești salariul minim cu 100 de lei, omului cu salariu minim i-au crescut cu 100 de lei veniturile, alea brute, net cu 50 și un pic. Parlamentarului i-au crescut cu 900 de lei. Pensiile speciale care sunt corelate cu salariile acestea cresc și ele în același fel. Ne dorim să nu mai creștem salariul minim brut, ci salariul minim net, prin aceste tranșe de neimpozitare. Asta ar fi o soluție foarte bună, nu ar mai crește nici cheltuielile statului, nici pensiile speciale, nici salariile bugetarilor”, a explicat ministrul Economiei la DC News.

Raluca Turcan merge pe varianta clasică

"Salariul minim trebuie să crească, iar astăzi am avut o primă discuție cu sindicatele și cu patronatele, pentru a asculta punctele lor de vedere.Majorarea salariului minim trebuie făcută în mod predictibil, bazată pe date economice, pentru a putea fi susținută de economie.Preocuparea mea este ca în România nivelul de salarizare să fie decent, costul forței de muncă să înceapă să se apropie de media Uniunii Europene, dar în același timp trebuie să fim atenți ca orice majorare pe care o facem să fie susținută de economie pentru a evita blocajele ulterioare.Am agreat cu partenerii sociali ca săptămâna viitoare să ne întâlnim în Consiliul Național Tripartit, astfel încât confederațiile sindicale și cele patronale să își prezinte și față în față propunerile pe care le au cu privire la majorarea salariului minim.

După ce vom avea aceste discuții, vom analiza toate variantele propuse, iar Guvernul va contura o soluție pe care o vom supune dezbaterii publice", a transmis, marţi, ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.