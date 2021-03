Monica Bârlădeanu și-a pus secretele pe masă. Cum reușește să se mențină în formă la vârsta de 42 de ani

„Mă pregătesc pentru câteva filmări și şedinţe foto, am o un program foto, să ştii că am apelat la un serviciu de calculare perfectă a meselor şi livrate acasă, cu numărul de calorii de care am nevoie. Decât să peticesc şi să am sincope în alimentaţie şi să nu mănânc corect sau prea mult, sau prostii pe la filmări, asta se întâmplă, ronțăi, am apelat la tipul ăsta de serviciu. În dimineața asta am o cremă de brânză de capră cu lipie din tărâţe şi o mică salata de castraveţi, foarte săţios.”, a mărturisit Monica Bârlădeanu pentru ProTv.

Importanța sportului

„Am apelat la un antrenor personal şi pentru că lucrez foarte bine în doi, suntem în echipă nu sunt construită să alerg de una singură, îmi place în echipă, în doi în gaşcă. Îmi prinde bine pentru personajele pe care le joc. După 50 de minute de dat cu pumnii şi picioarele într-un sac, urc pe bandă şi alerg. N-am crezut în viaţa mea că o să-mi placă să alerg, e foarte multă lume care se uită la noi, detestă alergatul, înţeleg! Urc pe bandă, îmi pun căştile pe urechi, pun un documentar despre win hod şi cu asta mă păcălesc 50 de minute lejer.”, a precizat aceasta.

Tehnica dușurilor reci

„Am început să fac duşuri reci, am început să scad temperatura duşului, adică nu recomand nimănui să înceapă să se spele pe păr cu apă rece, dar ce am observat e că îţi dă atât de multe energie un duş trece, trezeşte fiecare celulă din corp şi dorm, nu deschid caloriferele în iarna asta, dorm la 17 grade, dormitul la temperaturi mai scăzute.”, a precizat actrița.